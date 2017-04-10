Navigasyona güvenerek ilerleyen sürücü kendisini nehrin ortasında buldu

Günlük ve hatta anlık olarak bile yol koşulları değişebiliyor. Bir gün açık olan yol diğer gün kapanıyor ve yeni yol durumunu gösteremeyen navigasyonlar kazaya sebebiyet verebiliyor. Talihsiz adamın başına gelen olay da yine navigasyonun bazı zamanlarda insanın başına ne kadar iş açabileceğini gösterir nitelikte.

Çin’in doğusundaki Anhui bölgesinde yaşanan olay, yalnızca navigasyona güvenerek hareket etmenin pek de mantıklı olmadığını gösteriyor. Çinli adamın polislere anlattığına göre GPS’e bakarak toprak bir yola giren adam, kendisini bir anda nehrin tam ortasında buldu. Şans eseri adam herhangi bir şekilde yaralanmadı ve otomobilde de ciddi bir maddi hasar meydana gelmedi. Olay yerine gelen polisler çekici yardımıyla otomobili bulunduğu yerden kurtardı.