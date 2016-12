Neil Armstrong'un hayatı film oluyor

2014'ün en iyi filmleri arasında gösterilen Whiplash ile adını duyuran genç yönetmen Damien Chazelle, bu yıl da yeni filmi La La Land ile adından söz ettirdi. Birçok sinema eleştirmeni tarafından 2016'nın en iyi filmleri arasında gösterilen La La Land'in bu yılın Oscar yarışında da en iyi film ödülüne en yakın film olduğu söyleniyor.

Whiplash ve La La Land ile kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Chazelle, bir sonraki filmi için şimdiden hazırlıklara başlamış durumda. Genç yönetmenin bir sonraki filmi; Ay'a ayak basan ilk insan olan Neil Armstrong'un hayatını anlatacak First Man olacak. Bir süredir gündemde olan First Man'de ünlü astronotu kimin canlandıracağı da belli oldu.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Armstrong'u yıldız oyuncu Ryan Gosling canlandıracak. La La Land'de ilk kez birlikte çalışan Damien Chazelle ve Ryan Gosling'i yeniden bir araya getirecek Neil Armstrong biyografisi; James Hansen'in First Man: A Life of Neil A. Armstrong adlı kitabından sinemaya uyarlanacak. Filmin senaryosunu ise Spotlight'ın Oscar ödüllü senaristi Josh Singer kaleme alacak.

Armstrong'un 1961 - 1969 yılları arasında yer aldığı uzay programındaki hayatını anlatacak filmin ünlü astronotun hikayesinden yola çıkarak insanlık tarihindeki en zorlu görevlerden birini gerçekleştirmek için verilen mücadeleyi anlatacağı söyleniyor.