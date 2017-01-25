Netflix’ten Android kullanıcılarına sevindirici haber

iOS ve Android kullanıcıları için sunulan güncelleme sayesinde Netflix’teki sınırlı sayıdaki içerikler çevrim dışı olarak da izlenebiliyordu. Netflix bu güncellemeyi yayınlamasının ardından Android kullanıcılarını mutlu edecek yeni bir güncelleme yayınladı.

Android için yayınlanan son güncellemeyle birlikte uygulama indirilen dizilerin veya filmlerin SD kartta depolanmasına imkan tanıyor. Android kullanıcıları bundan böyle indirilebilir içerikleri telefonlarındaki microSD kartlara da depolayabiliyor.

Pek tabii bunun için kullanıcıların microSD kartına sahip bir telefon kullanması gerekiyor. Netflix’in belirttiğine göre bu özellik şu anda her telefon uyumlu şekilde çalışmıyor.

Hangi telefonların bu özelliğe destek verdiğinden ise bahsedilmiyor. Büyük ihtimalle piyasaya sunulan son model Android’li ve microSD kartlı telefonlar bu özellikten yararlanabiliyor.

Netflix’in Android kullanıcıları için sunduğu bu güncellemeyi özellikle düşük depolama kapasitesine sahip veya depolama alanının çoğunu kullanan kullanıcıların hoşuna gideceğini belirtelim.

Bu arada unutmadan belirtmekte yarar var. Netflix’ten indirilen içerikleri izlemek için belli bir sürenin olduğunu ve bu süre bitince içeriğin otomatik olarak silindiğinin altını çizmekte yarar var. Netflix’ten yararlanmak isteyen kullanıcılar

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