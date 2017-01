Nintendo’nun şekil değiştiren konsolu Switch’in fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Nintendo’nun zaman mekan bağımsızlığını kıran yeni konsolu Switch için sonunda bir çıkış tarihi açıklandı. Hem televizyona bağlayabileceğiniz, hem de içindeki ekranını çıkararak tablet/konsol gibi kullanabileceğiniz Switch, 3 Mart‘ta satışa çıkacak. Duyurunun ardından sınırlı sayıda Switch ön siparişe sunulurken, stokları çoktan eridi bile. Cihazın yurt dışı fiyatı ise 300 dolar olarak açıklandı. Paket halinde satışa sunulacak olan Switch’in kutu içeriğinde Joy-Con kumandası, kumandanın bileğe takılabilmesi için kayış, Joy-Con’u ve Switch’i oturtacağınız yuvası ve bir AC adaptör yer alıyor.

Nintendo düzenlediği konferansta fiyat ve tarih bilgisinin yanında yeni detaylar da paylaştı. Hibrit bir sisteme sahip olacağı kesinleşen Switch, mobil cihazlarla uyumlu çevrim içi servisleri de destekleyecek. Hangi işletim sistemiyle uyumlu olacağı detaylandırılmadığı için şimdilik hem Android hem de iOS uyumluluğu olduğunu düşünebiliriz. Bu uyumluluk sayesinde arkadaşlarınızı oyuna davet edebilir, her yerde oyun keyfine varabilirsiniz.

Daha önce konsolun ne kadar “renksiz” olduğuna dair eleştirilerde bulunmuş, kullanıcıların da benzer düşüncelere sahip olduğunu belirtmiştik. Nintendo tüm konsolu değil belki ama Joy-Con’ları renklendirmiş. Siyah, mavi ve kırmızı olmak üzere Joy-Con’lar üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Aynı zamanda Joy-Con’ların hareketi algıladığını da ekleyelim.

Switch’le ilgili en heyecan verici detaylardan biri ise sonunda bölgesel kısıtlamanın kalkıyor olması. Peki bu ne demek? Daha önce Nintendo cihazlarını kullanmamış olanlar için kısaca açıklamak gerekirse, Nintendo’nun cihazlarında yer alan bölgesel kısıtlama sebebiyle Avrupa’da satın alınmış bir cihazda Japonya’da çıkmış bir oyun oynanamıyordu. Switch’te ise sadece Japonya’ya özel çıkmış oyunları dahi alıp oynayabilirsiniz.

Nintendo’ya göre Switch’in kullanım süresi 2,5 saat ile 6 saat arasında. Açıkçası pil gücü daha başarılı olabilirdi. Aynı zamanda The Elder Scrolls V: Skryim, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ve Super Mario Odyssey‘nin Switch’e çıkışı da resmiyete kavuştu. Switch için hareket kontrollü ARMS isimli oyun da geliyor. Switch’in paket dahilinde olan çıkış oyunu ise 1-2 Switch. Bu oyunun konsolun özelliklerini tam olarak aktardığı belirtiliyor.

ŞEKİLDEN ŞEKİLE

Nintendo Switch’i şekilden şekile sokarak oynayabileceğiniz durumları özetle sıralamak gerekirse öncelikle dock’a oturttuğunuz tabletle sıradan bir konsol gibi hareket eden Switch’in keyfini televizyon üzerinden sürebilirsiniz. Tableti dock’tan çıkarıp her iki kenarına Joy-Con’ları monte ederek bir tablet/konsol’a dönüştürebilirsiniz. Tableti tek başına bırakıp her bir Joy-Con bir elinizde oyun oynayabilir ya da Joy-Con’u kendi aparatına yerleştirip klasik kumandaya dönüştürebilirsiniz. Co-op oyunlarda Joy-Con’lardan birini arkadaşınıza verip oyun keyfini sürebilirken iki adet Switch’i bir araya getirip dört kişilik mini bir oyun partisi de düzenlemek seçenekler arasında.