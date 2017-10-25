Nissan elektrikli otomobil modellerine bir yenisini daha katıyor

Elektrikli otomobillerde gittikçe artan rekabete sektörün en önemli oyuncularından Nissan yeni bir modelle daha katılıyor. Habertürk'te yer alan habere göre geçtiğimiz ay en çok satan elektrikli model Leaf'in yeni versiyonunu açıklayan Nissan, IMx ile yeni bir atağa daha hazırlanıyor.

Yeni modelin GT-R sportscar'dan daha güçlü olacağını açıklayan Nissan, Mitsubishi ve Renault ile aynı platformu paylaşacak aracın 2020 yılından sonra üretim bandına geleceğini duyurdu.

Yüzde 50 daha fazla

IMx tek şarjla 600 km giderken, bu mesafe yeni Leaf'e göre yüzde 50 daha fazla.

Öte yandan Toyota da menzili 1000 km olan yeni bir modelin duyurusunun hazırlığını yapıyor.

Dört çekişli ve çift motorlu crossover tipi araç, aynı zamanda otonom sürüş özelliklerine de sahip. Araçta 360 derece sensörler, kablosuz şarj ve göz teknolojisi özellikleri bulunuyor.