Nokia 1, Android Go ve çok uygun fiyatla gelebilir

Amacı internet hızının düşük olduğu ve düşük donanıma sahip cihazlarda stabil ve hızlı bir şekilde çalışarak hayatları kolaylaştırmak olan Android Go, birçok akıllı telefon üreticisinden destek alacağına dair sözler topladı.

HMD Global sahipliğindeki Nokia markalı giriş seviyesi akıllı telefon Nokia 1, ortaya çıkan bilgilere göre Android Go versiyonu ile gelecek ve öncelikle gelişmekte olan ülkelerde satışa çıkacak.

Android Oreo'nun hafif bir versiyonu olan Android Go'yu taşıyacak Nokia 1, 720p'lik ekranla, 1GB RAM'le ve 8GB genişletilebilir dahili hafızayla gelecek. Ekranın HD çözünürlüğü, bu sınıfta bir cihazda hiç de fena durmayan bir özellik.

Technotoday'ın haberine göre, Mart ayı civarında arasında Rusya'nın da bulunduğu birkaç pazarda satışa çıkarılacak olan Nokia 1, 80 Euro civarında bir fiyat etiketi taşıyacak. 2018 yılında tanıtılacak tek Android Go cihazı Nokia 1 olmayacak çünkü Huawei'nin de bu platformda çalışan ucuz bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor.