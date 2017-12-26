Nokia 2 dayanıklılık testinden yüksek notla geçmeyi başardı

Söz konusu test telefonun çiziklere, yüksek sıcaklığa ve bükülmeye karşı dayanıklılığını ölçüyor. Testte ilk aşamada çizilmeye karşı dayanıklılık mercek altına alınıyor. Nokia 2’nin IPS LCD ekranı, Mohs sertlik skalasında altıncı seviyede olan maddelerle çiziliyor. Ardından ön kamerayı ve ekranın altındaki kapasitif tuşların dayanıklılığını test eden JerryRigEverything, ekranın önündeki camın kamerayı ve kapasitif tuşları da koruduğuna dikkat çekti. Ahize hoparlörü ise söz konusu bileşenlerin aksine kolaylıkla hasar görüyor.

Akıllı telefonun arka paneline yerleştiren metal Nokia logosu kolaylıkla çiziliyor. Camla korunan arka kamera sensörü ise Nokia 3’te kullanılan plastik sensöre kıyasla daha dayanıklı bir yapıda.

Sıcaklık testinde ise Nokia 2, 5 saniye boyunca yüksek sıcaklığa maruz bırakılıyor. Akıllı telefonun IPS LCD ekranındaki pikseller, birkaç saniye içinde yeniden normale dönüyor.

Nokia 2 dayanıklılık testi performansıyla şirketin diğer telefonlarını aratmıyor

Teknoblog'da yer alan habere göre, bükülme testi ise Nokia 2’nin kasasında az da olsa bir bükülmeye neden oluyor. Ekran ve çerçevede ise herhangi bir sorun yaşanmıyor. JerryRigEverything, bükülmenin Nokia 2 gibi uygun fiyatlı telefonlar için bir sorun niteliği taşımadığının altını çiziyor. Nokia 2 dayanıklılık testi performansıyla HMD Global’in Nokia markalı diğer telefonlarını aratmıyor.