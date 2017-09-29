Nokia 3310'un yenilenen versiyonu tanıtıldı

Bugüne kadar 126 milyon adet satmış efsanevi Nokia 3310 modelinin yenilenen sürümü, geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulmuştu. Nokia 3310'un yenilenmiş sürümü Finlandiyalı HMD firması tarafından tanıtıldı.

Yenilenen kullanıcı arayüzünde 3G radyo desteği bulunuyor.

NOKIA 3310'UN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

İngiltere'de 65 dolardan piyasaya sürülen Nokia 3310’un geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen modelinin Türkiye satış fiyatı ise 549 TL olarak belirlendi.

Peki Nokia 3310'un özellikleri neler? İşte yeni Nokia 3310 hakkında bilmeniz gereken her şey...

NTV'de yer alan habere göre, orijinal Nokia 3310 modeline göre daha küçük, hafif ve ince olan yeni model; sarı, yeşil ve lacivert gibi renk seçeneklerine sahip. Yine fiziksel tuş takımı ve navigasyon butonlarıyla gelen ürünün tuş yerleştirmeleri biraz farklı olsa da orijinal tasarıma uyum sağlayan türden.

Kamera: 2 MP, LED flaş destekli

Depolama: 32 GB'a kadar microSD kart desteği

Bağlantı: microUSB, Bluetooth 3.0, 3.5 mm AV bağlantı noktası

Yazlım: Nokia Series 30+

Ekran: 2.4 inç QVGA