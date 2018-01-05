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Nokia 6 (2018) resmen tanıtıldı. İşte cihazın özellikleri

Farklı segmentler için geliştirdiği Nokia modelleri ile akıllı telefon sektöründe yeni bir hareketliliğe yol açan HMD Global, uzun süredir beklenilen Nokia 6 (2018) modelinin duyurusunu gerçekleştirdi.

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Nokia, bundan yaklaşık 3 gün önce bir görsel paylaşmış ve Nokia 6 (2018) için tarih vermişti. HMD Global ile ortak çalışan Nokia, sözünü tuttu ve bugün Nokia 6 (2018)'i resmen tanıttı. Peki, Nokia 6 (2018) Android kullanıcılarına neler sunuyor?
 
 
Nokia 6 (2018) özellikleri
Ekran: 5.5 inç, 1920×1080 piksel – Full HD, IPS
 
İşlemci: 2.2 GHz, sekiz çekirdekli, Qualcomm Snapdragon 630
 
Grafik Birimi: Adreno 508 GPU
 
RAM: 4 GB LPDDR4 RAM
 
Depolama: 32 GB / 64 GB depolama alanı, microSD destekli
 
Arka Kamera: 16 megapiksel, f/2 diyafram, çift LED flaş
 
Ön Kamera: 8 megapiksel, f/2 diyafram, 84 derece görüş açısı
 
Pil: 3000 mAh
 
İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat
 
Bağlantı: WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, FM/RDS, GPS, USB Type-C
 
Boyut ve ağırlık: 148.8 x 75.8 x 8.6 mm
 
Nokia 6 (2018) kullanıcılara neler sunuyor?
Yenilenen Nokia 6 modeli gücünü 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 630 işlemcisinden alıyor. Cortex A53 çekirdeklerinin ve Adreno 508 grafik biriminin yer aldığı işlemci X12 LTE modem ile geliyor.
 
Geçtiğimiz yıl satışa sunulan modelde ise, Qualcomm Snapdragon 430 işlemci kullanılıyor. 32 GB ve 64 GB dahili depolama alanı seçeneklerinin sunulduğu Nokia 6 2018, 4 GB RAM‘e ev sahipliği yapıyor.
 
Kamera tarafında maalesef ciddi bir iyileştirme sunulmuyor. 16 megapiksel çözünürlüğünde arka ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kameranın yer aldığı akıllı telefon, Nokia 7 ve 8’de yer alan Bothie moduna sahip.
 
Yeni Nokia 6’nın 5.5 inç büyüklüğündeki IPS ekranı, 1920×1080 piksel yani Full HD çözünürlük sunuyor. Ayrıca, ön kısımda yer alan ana ekran tuşunun kaldırılması ile birlikte parmak izi okuyucu arka kısıma taşındı.
 
 
Nokia 8 modelinde yer alan 360 derece OZO ses kayıt özelliği, yenilenen Nokia 6’da kullanıcılara sunulan özellikler arasında yer alıyor. Android 7.1.1 Nougat ile kutudan çıkan telefon 3000 mAh’lık bir bataryadan besleniyor.
 
ShiftdeIete'ın haberine göre, ilk etapta Çin’de satışa sunulacak olan akıllı telefonun, Avrupa pazarına ne zaman gireceği bilinmezken, 230 dolar başlangıç fiyatına sahip.

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