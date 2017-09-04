Nokia 8 alanlara özel sürprizler geliyor

Tanıtıldığı andan beridir konuşulmaya devam eden akıllı telefonların ön siparişleri de yavaş yavaş açılmaya başladı. Avrupa pazarına ilk olarak İngiltere üzerinden ön siparişle açılan akıllı telefonları, ön sipariş sürecinde tercih eden kullanıcılar içinse önemli sürprizler ortaya çıktı. Bu kez telefonların hediyeleriyle beraber geleceği açıklandı.

Nokia 8 Akıllı Saat hediyesiyle geliyor

Şu an için sadece İngiltere genelinde geçerli olacak kampanyayla beraber, ön siparişi tercih eden kullanıcılara akıllı saat hediye edileceği belirtildi. Kullanıcıların akıllı saatleri doğrudan teslim edilirken tabii ki Nokia akıllı telefonlarını bir süre daha beklemek gerekecek. Şimdilik sadece akıllı saat hediyesi gündeme gelmiş olsa da İngiltere dışında da birçok ülke için benzeri yöntemlerin denenebileceği belirtiliyor.

Hediye edilen akıllı saatlerde Nokia Steel akıllı saatleri olarak açıklandı. Bir dönem Nokia’nın sevilen modelleri arasında yer alan akıllı saatler, özellik bakımından da oldukça zengin. İki farklı renk seçeneğiyle sunulacak olan akıllı saatlerin, spor takibi özelliğinin de Nokia 8 ile doğrudan uyumlu olarak çalışacağı söz ediliyor.

RadarEx'te yer alan habere göre, bunun dışında 50 metre su geçirmezlik ve korumalı camlarla beraber gelen Nokia Steel, Nokia 8 akıllı telefonlarına doğrudan uyum sağlayabilecek. Saatin kendi uygulamasını da yine Nokia 8 akıllı telefonlarına yükleyebileceksiniz. Şimdilik sadece İngiltere genelinde geçerli olan kampanyanın küresel olarak geçerli olup olmayacağını ise bilemiyoruz. Nokia doğrudan bunun için bir açıklama yapmış değil. Küresel olarak ise farklı kampanyaları görmek mümkün olabilir.