Nokia 9 ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip olabilir

HMD Global'in Nokia 8110, Nokia 7 Plus, Nokia 8 Sirocco ve Nokia 1'in yanında 2018'de Nokia 8 Pro ve Nokia 9 adlı iki amiral gemisi telefonunu daha tanıtacağı söyleniyor. HMD Global'in söz konusu telefonlar için bu isimleri tercih edip etmeyeceği belli değil. Bunun dışında cihazların teknik özelliklerine gelecek olursak Nokia 8 Pro'da 5.5 inç, Nokia 9’da ise 5.7 inç büyüklüğünde bir ekran bulunabilir. Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Nokia 9, ekrana entegre edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olabilir.

18: 9 en boy oranına sahip, 5,7 inçlik, çerçevesiz bir ekranla gelecek Nokia 9, Snapdragon 845 mobil platformu tarafından desteklenecek. Bunun yanında Nokia 9'un ayrıca bir ekran içi parmak izi tarayıcısına da sahip olacağı bildiriliyor. Cihazda ekrana gömülü biyometrik okuyucu görebiliriz.

Çin'den "güvenilir" olarak nitelenen bir kaynağın söylediğine göre Nokia 9'da ekran altı parmak izi okuyucusu bulunacak. Vivo, diğer firmaların yakında geleceği söylenen ekran üzerinde parmak izi tarayıcısı sunan tek üretici. Ayrıca Nokia 9, satın alma sırasında tercih edilmesinde büyük rol oynayacak iPhone X benzeri bir "çentik" ile gelebilir.

Nokia 8 Pro'nun ağustos, Nokia 9’un ise en geç eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Telefonlarla ilgili yeni detaylar geldikçe sizlerle aktarmaya devam edeceğiz.

(Milliyet)