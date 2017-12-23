Nokia E71'in yeni versiyonu geliyor

HMD Global, 2018 yılının başında Nokia 6 (2018), Nokia 8 (2018) ve Nokia 9 gibi yeni telefonları duyurması bekleniyor. Ayrıca, firmanın bu telefonların ardından yeni bir 4G özellikli telefon piyasaya çıkarma planları yaptığı söyleniyor. Bu telefonun ise Nokia E71 (2018) olacağı söyleniyor. Hatırlayacağınız üzere bu yıl Nokia 3310 (2017) piyasaya sürülmüş ve cihaz büyük ilgi görmüştü. Nokia E71 (2018) de benzer etkiyi yaratabilir.

Bu arada geçtiğimiz gün HMD Global'in, 4G özellikli telefonun FCC ve Bluetooth SIG sertifikası aldığı ortaya çıktı. 2008 yılında piyasaya çıkan Nokia E71'in revize edilmiş versiyonu olacak olan modelde ayrıca, 480p çözünürlüklü 3,5 inçlik bir dokunmatik ekranın olması bekleniyor. Qualcomm tarafından düşük bütçeli ve özellikli telefonlara 4G LTE'yi getiren Snapdragon 205 yonga setini ayrıca 1 GB RAM eşlik ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, E71'nin (2018) 8 GB'lık bir dahili belleğe sahip olması ve kullanıcıların microSD kart yuvası aracılığıyla ek depolama alanından faydalanmalarına da izin vermesi bekleniyor. Cihazın arka tarafında 3 megapiksel kamera olacak ve tek/çift SIM desteği de bulunacak.

Öte yandan ilk gelen raporlarda bu telefonun 150$'ın altında olması bekleniyor.