Nokia o iddiayı doğruladı

Bir süre önce şirketin Nokia 8 isimli bir model geliştirdiği iddiaları ortaya atılmıştı. Üst düzey bir donanımla geleceği söylenen cihazın teknoloji devlerinin amiral gemisi modellerine rakip olacağı söyleniyordu.

Fakat konuyla ilgili fazla detay olmadığından ötürü bu söylentileri doğrulamak mümkün olmuyordu. Nokia’nın Weibo profilinden yapılan açıklama ise amiral gemisi modelin geleceğini neredeyse doğrulamış oldu.

Weibo üzerinden kullanıcıların sorularını yanıtlayan Nokia sayfasına en çok sorulan sorulardan biri tabii ki Nokia’nın amiral gemisi bir modelle karşımıza çıkıp çıkmayacağıydı.

Bu soruya yanıt veren Nokia, Qualcomm Snapdragon 835 işlemciyi kullanan bir cihazın geliştirildiğini belirtti.

Gelişim sürecinin devam ettiği ve cihazın biraz zamana ihtiyacı olduğu belirtilirken diğer teknik detaylardan ise bahsedilmedi. Cihazın zamana ihtiyaç duyduğu cevabı telefonun MWC 2017’de tanıtılma ihtimalini azaltıyor.

Nokia 8 ismiyle geleceği söylenen cihazın MWC 2017’yi ıskalasa bile birkaç ay içerisinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor.