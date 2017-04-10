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Nokia’nın amiral gemisi telefonunun fiyatı ortaya çıktı

Nokia’nın bir süredir ortalıkta dolaşan amiral gemisi telefonu Nokia 9>’un fiyatı internete sızdı. Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 835 işlemcisinden ve 6 GB RAM’den güç almasına kesin gözüyle bakılan Nokia 9’un OZO Audio ses teknolojisine destek veren ilk Nokia telefonu olacağı kısa bir süre önce internete sızmıştı.

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5,5 inçlik QHD çözünürlüklü OLED ekranla geleceği konuşulan telefonun 64 GB veya 128 GB hafıza seçeneğiyle satın alınabileceği iddia ediliyor. 22 megapiksel Carl Zeiss imzalı çift arka kamera, 12 megapiksel ön kamera, göz ve parmak izi okuyucu Nokia 9’da yer alması beklenen diğer özellikler arasında. 
 
IP68 sertifikasıyla suya karşı da dayanıklı olacağı belirtilen telefonda 3.800 mAH kapasiteli bir pilin yer alması bekleniyor. Nokia 9’un bu yılın üçüncü çeyreğinin sonunda Amerika’da 699 dolardan, Avrupa’da ise 749 eurodan satışa sunulacağı iddia ediliyor. Temmuz veya ağustos ayında tanıtılması beklenen Nokia 9 haricinde Nokia 7 ve 8 modellerini de kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.
 
Geçtiğimiz ay ortaya çıkan haberlerde Nokia 7 ve Nokia 8’in Snapdragon 660 işlemcisinden güç alacağı iddia edilmişti. Nokia 8’in QHD ekran çözünürlüğüne Nokia 7’nin ise Full HD ekran çözünürlüğüne sahip olacağı dile getirilmişti. Nokia 7 ve Nokia 8’in ise bu yılın son çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

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