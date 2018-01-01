Note 8 ve S8 Plus batarya sorunu araştırılıyor

Samsung, Note 7’de yaşadığı sıkıntıdan sonra ürettiği yeni modellerinin bataryalarını sekiz noktalı güvenlik testinden geçirmeye başlamıştı. Fakat maalesef az da olsa sorunlu bataryalar ortaya çıkıyor.

Geçen hafta bazı Samsung Galaxy Note 8 ve Galaxy S8++ cihazların pilleri tamamen bittikten sonra bir daha açılamadığı ile ilgili şikayetler gündeme gelmişti.

Sorunun kaynağı ne?

Kullanıcılar kapandıktan sonra cihazı şarj edemediklerini belirttiler. Daha çok yazılımsal bir sorun olduğu anlaşılan sorun, telefonların bataryasını sonuna kadar tüketiyor.

Genellikle telefonlarda batarya yüzde 0 şarj kaldığını gösterdiğinde bile, içerisinde bir miktar enerji bırakılıyor ki, telefon açılabilir seviyede kalsın.

Samsung, şu anda çok az kullanıcının bu sorundan etkilendiğini ve sorunu çözmek için bilgi toplamaya çalıştıklarını açıkladı. Şirketin sorun ile ilgili yorum yapabilmesi ve çözüm üretebilmesi için daha çok örneğe ihtiyacı var. Bu sebeple sorundan etkilenen kullanıcıların cihazlarını bir an önce Samsung yetkililerine teslim etmeleri gerekiyor.

Galaxy Note 8 ve Galaxy S8 Plus kullanıcılarının telefonlarında batarya sorunu olup olmadığını tespit edecekleri herhangi bir yöntem yok. Sıkıntıya düşmemeleri için cihazlarının pillerini tamamen boşalmadan şarj etmeleri tavsiye ediliyor.

ShiftdeIete'ın haberine göre Samsung, sorundan etkilenen telefonları ücretsiz olarak değiştiriyor. Değişim cihazlarında sorun olup olmadığı ile ilgili bir geri dönüş şimdilik yok.