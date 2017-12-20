NRAO: Kara Delik ilk kez fotoğraflanacak

ABD Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi’nden (NRAO) bilim insanları, 2018 yılında galaksimizde yer alan ve Sagittarius A ismindeki kara deliğin görüntüleneceğini açıkladı. Dünyanın çevresindeki tüm radyo teleskoplarının kameralarını Samanyolu’nun merkezine çevireceğini ve "enterforemetre" adı verilen bu teknikle teleskopların ortak çalışarak Sagittarius A’yı görüntüleyebileceğini belirten NRAO bilim insanları, astronotların daha önce kara delik yansımalarına şahit olduğunu fakat ilk kez bir kara deliğin fotoğrafının elde edileceğini söyledi.

Görüntüleme oldukça önemli

Monash Üniversitesi Profesörü ve astrofizikçi Michael Brown, "On yıllardır teleskoplar enterforemetre tekniğiyle santimetrelik dalga boyutlarında görüntü almaya çalıştı. Fakat aynı işlem milimetrelik dalga boyutlarıyla yapıldığı takdirde çok daha iyi görüntüler elde edilebilir. Bu kara deliğin görüntülenebilecek olmasının en güzel yanlarından biri de artık bu eylemi gerçekleştirecek teknolojiye sahip olmamız. Bu görüntüleme, son zamanlardaki yörüngesel kara delik dalgaları ve oluşumları için çok önemli olacak" diye konuştu

NRAO’dan bilim insanları, görüntüler sonucunda gözlemlenecek olan kara deliğin 26 milyon ışık yılı uzaklığında ve Güneş’ten dört milyon kat daha ağır olduğuna dikkat çekti. Profesör Brown, milimetrelik enterforemetre çekimlerinde elde edilen ışık dalgalarının görülebilir ışığa oranla, teleskoplar ve kara delik arasındaki toz bulutundan etkilenmediğini belirtti.

2017’nin Nisan ayında başlayan görüntülemenin sona erdiğini, Almanya ve ABD’deki bilim insanları tarafından çekilen fotoğrafların incelendiğini belirten NRAO astrofizikçilerine göre, Sagittarius A isimli kara deliğin fotoğrafı yakında paylaşılabilecek.