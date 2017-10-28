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Nvidia'nın yeni ekran kartı GeForce GTX 1070 Ti resmiyet kazandı

Nvidia GeForce GTX 1070 Ti resmi olarak duyuruldu. Pascal GPU mimarisine sahip GeForce GTX 1070 Ti, toplam 256 GB/s bant genişliği, 8 Gbps hızla çalışan 2432 çekirdek ve 8 GB bellek ile geliyor.

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GTX 1070 Ti ekran kartı Nvidia tarafından resmen duyuruldu. GeForce GTX 1070 Ti, GeForce 10 serisinin amiral gemisi olan GTX 1080 ile neredeyse aynı derecede güçlü. Pascal GPU mimarisine sahip GeForce GTX 1070 Ti, toplam 256 GB/s bant genişliği, 8 Gbps hızla çalışan 2432 çekirdek ve 8 GB bellek ile geliyor. GeForce GTX 1070 Ti’da GTX 1080’de kullanılan GDDR5X yerine GDDR5 bellek kullanılıyor.
 
Nvidia'nın yeni ekran kartı bugün ortaya çıktı. GeForce GTX 1080 ve 1070 GPU'ları arasında yer alan GeForce GTX 1070 Ti modelininb fiyatı 449 dolar. GTX 1070'in çıkış fiyatından 100 dolar daha pahalı, GTX 1080 ekran kartından ise 50 dolar daha ucuz. Özelleştirilmiş versiyonların satışına ise 2 Kasım itibariyle başlanacak. (Milliyet)

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