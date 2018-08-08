ODTÜ bünyesinde kurulan Tasarım Fabrikası'nda, akademisyen ve öğrenciler, disiplinler arası takımlar oluşturarak, sanayi kuruluşları, teknoloji şirketleri ve araştırma enstitüleri ile iş birliği halinde yeni ürünler geliştiriyor

Tasarım Fabrikası Direktörü ve Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin disiplinler arası takımlar halinde çalıştığı merkezde, gerçek problemlere yönelik projeler hazırlandığını, akademik birimlerde üretilen bilginin ürüne dönüştürülmesi ve ticarileştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bütün disiplin ve seviyelerden üniversite öğrencilerinin çalışmalara katılabildiğini söyleyen Sorguç, "Merkezimizde, teorik ve pratik bilginin, yeni ürün fikirleri ve çözüm önerilerine dönüştürülmesinde, yol gösterici eğitim programları da sunuluyor. Yürütülen eğitim programları arasında, disiplinler arası grup çalışması, ortak çalışmaya dayalı tasarım yaklaşımları, gerçek problemler için çözüm önerileri ve prototip geliştirme gibi konular bulunuyor." dedi.

Firmaların problemleri için çözüm önerileri

Prof. Dr. Sorguç, Tasarım Fabrikası'nda, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalarca ortaya konan problemler için yenilikçi bakış açısıyla çözüm önerileri üretildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanayi kuruluşları, teknoloji şirketleri ve araştırma enstitüleri ile iş birliği halinde yeni ürünler geliştiriyoruz. Bu kapsamda, hızlı prototipleme ve ürün geliştirme altyapısının bulunduğu merkezimizde 40'dan fazla proje hayata geçirildi. Merkezdeki çalışmalar arasında, soğutucuların harcadığı enerjiyi azaltmayı, zırhlı araçların hendekleri kolayca aşmasını, deprem anında insanları üzerlerine düşecek ağırlıktan korumayı ve arama kurtarma ekibiyle iletişimlerini sağlamayı amaçlayan projeler yer alıyor."

Merkezde 28'in üzerinde akademisyen çalışıyor

Tasarım Fabrikası'nda, farklı alanlardan 28 akademisyenin, çözüm önerilerinin ve ürünlerin geliştirilmesinde öğrencilere danışmanlık yaptığını vurgulayan Sorguç, şunları söyledi:

"Merkezde, öğretimde yeni bir modelin benimsendiği 'disiplinler arası tasarım stüdyosu' dersi de veriliyor. Öğrenciler, dönem boyunca akademisyenlerin öğreticiliğinde, sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından sunulan bir probleme çözüm bulmak için çalışıyor. Yeni öğretim modeli ile öğrencilerin çözüm önerileri sunma, ürün tasarlama, yeni fikirleri hayata geçirme gibi becerileri gelişirken, ülkedeki kuruluşların yaşadıkları sorunlar da çözüme kavuşuyor."

Projeler için patent alınıyor

Prof. Dr. Sorguç, merkezde hayata geçirilen projeler için patent alındığına da işaret ederek, bu kapsamda hazırlanan projelerden 3'ü için patent başvurusu yapıldığını bildirdi.