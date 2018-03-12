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ODTÜ enerji malzemeleri üzerine araştırma merkezi kuracak

ODTÜ Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, savunma sanayisinin enerji kaynağı ihtiyacına cevap verecek teknolojilerin geliştirilmesi ve prototip cihaz üretilmesi hedefleniyor.

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ODTÜ'de enerji malzemeleri üzerine ulusal ve uluslararası projelerin yürütüleceği Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENDAM) kurulacak.
 
Merkezin kurulmasına yönelik yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
 
Buna göre, ENDAM'da Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki hızlı gelişimini sürdürebilmesi için şebeke enerjisinin depolanmasına ilişkin uygun alt yapının yerli olanaklarla oluşturulmasına katkı veren araştırmalar yürütülecek.
 
Şebeke dışı depolama ihtiyaçlarına çözüm oluşturmaya yönelik araştırma ve uygulama çalışmalarının yapılacağı merkezde, savunma sanayisinin enerji kaynağı ihtiyacına cevap verecek teknolojilerin geliştirilmesi ve prototip cihaz üretilmesi hedefleniyor.
 
Enerji malzemeleri ve depolama cihazları alanında araştırmaların yapılacağı merkezde, ulusal ve uluslararası projeler yürütülecek. Merkezde, öğrencilerin ilgili konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek verilerek uzman insan gücü yetiştirilmesine katkı verilecek.

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