ODTÜ'lü mühendisler savunma sanayisine hız katıyor

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin mühendislik fakültesi, fen bilimleri enstitüsü ve teknokenti ile savunma sanayisine büyük katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Mühendis, araştırmacı ve yönetici pozisyonunda 4 bin ODTÜmezununun ASELSAN, ROKETSAN, TAI-TUSAŞ, FNNS, Havelsan gibi savunma sanayisi şirketlerinde çalıştığına işaret eden Kök, "Mezunlarımız ve ODTÜ, savunma sanayisine hız katıyor. Özellikle ASELSAN gibi şirketlerde yaklaşık çalışanların yüzde 70'inden fazlasının ODTÜ mezunu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, ODTÜ'nün hem eğitim anlamında üniversite boyutuyla hem de teknokent boyutuyla savunma sanayine büyük katkısı var." diye konuştu.

Kök, "ODTÜ'de savunma sanayisine yönelik 50 milyon lirayı aşan proje yürütülüyor. Bu projelerimiz özellikle havacılık ve uzay, makine, bilgisayar, elektrik elektronik, metalurji malzeme, kimya mühendislik ve fizik bölümlerinde ve araştırma merkezlerimizde devam ediyor." bilgisini paylaştı.

ODTÜ Teknokent'in Türkiye'de son yıllarda savunma sanayisinde hayata geçen pek çok projede ODTÜ Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi (TSSK) firmalarının büyük katkısının bulunduğunu anlatan Kök, teknokentin savunma sanayisine katkılarına ilişkin şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ilk orta irtifa insansız hava aracı ANKA'da, ilk taarruz ve taktik keşif helikopteri ATAK'ta, ilk modern tankı ALTAY'da, ilk milli gemisi MİLGEM'de ve ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu GÖKTÜRK 2'de ODTÜ TEKNOKENT TSSK üyesi firmalar tarafından hazırlanan yazılım, donanım ve sistemler kullanılıyor. Teknokentte 6 bin 500 Ar-Ge personeli istihdam ediliyor. Bu personelin 2 bin 550'si savunma sanayi ile ilgili şirketlerde görevli. Burada savunma sanayisine dönük yaklaşık 365'in üzerinde aktif Ar-Ge projesi yürütülüyor. 2017 sonu itibarıyla ihracat 135 milyon dolara ulaştı."

Rektör Kök, ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi'nin buluş portföyünde savunma alanı ile doğrudan bağlantılı 11, dolaylı olarak bağlantılı 3 olmak üzere savunma alanına uygulanabilir toplam 14 buluşun yer aldığını bildirdi.

118 proje ile zirvede

Kök, üniversitenin TÜBİTAK Araştırma Destek Programlarından en çok proje desteği alan üniversite olduğunu belirterek, "ODTÜ, son üç yıldır en çok proje alan üniversite unvanını koruyor." dedi.

TÜBİTAK 1001 kodlu Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 1005 kodlu Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı ile 3501 kodlu Kariyer Geliştirme Programı kapsamında sunulan 2 bin 78 proje önerisinden bin 763'ünün bilimsel değerlendirmeye alındığını, 391 projenin de desteklendiğini aktaran Kök, şunları kaydetti:

"ODTÜ, üç programdan toplam 25 proje desteği aldı. Desteklenen projelerde 1001 programında yüzde 40, 1005 programında yüzde 50, 3501 programında yüzde 33 düzeyinde başarı oranı elde etti. ARDEB 1001 programında bu yılın mart ayı itibarıyla 21 proje, 2015-2018 döneminde açılan bütün çağrıların genel toplamı itibarıyla da 118 proje ile Türkiye'de en çok projesi desteklenmeye hak kazanmış üniversite oldu."