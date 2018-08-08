Öfkeli insanların zekalarını abartma eğilimi gösterdiği bildirildi

Öğrenciler daha sonra zekalarını kendilerinin değerlendirdikleri bir araştırmaya tabii tutuldu ve en sonunda nesnel bir zeka testinden geçirildi.

Nevrotikler zekalarını küçümsüyor

Çalışmada, çabuk öfkelenmeye meyilli öğrencilerin, bilişsel yeteneklerini abarttığı, öte yandan daha nevrotik olanların, genellikle zekalarını küçümsediği gözlendi.

Öfkenin zeka seviyesiyle bağlantısı olmadığının altını çizen uzmanlar, öfke ile zekayı abartma arasındaki neden sonuç ilişkisinin anlaşılması için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları "Intelligence" dergisinde yayımlandı.