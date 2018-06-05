Öğrencilerin kodları elektronik derslerle hayat buluyor

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2016'da başlatılan, gençlerin bilgisayar kullanım alışkanlıklarının üretime yönlendirilmesi ve yerli yazılımcıların yetiştirilmesini amaçlayan "Düzce Kodluyor" projesi kapsamında, kodlama eğitimini devam ettiren 18 gönüllü lise öğrencisi, hazırladıkları kodları işlemeyi öğreniyor.

Hafta sonları öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) elektronik öğretmeni Ümit Yavuzarslan takibinde , bilgisayar üzerinde yazdıkları kodları somutlaştırmak için çalışma yapıyor. Temel elektronik dersi gören öğrenciler, elektronik devre elemanları, devre kurma, lehimleme ve mekatronik konularını öğreniyor.

Aynı zamanda kendi yazılımlarını deneyimleyebilen öğrenciler, aldıkları kodlama eğitiminin üzerine elektronik bilgisini de ekleyerek otomasyon ve robot tasarımları geliştirebilmek için uygulama sahası buluyor.

"Hayalleri proje yapıp kodluyorlar"

BİLSEM elektronik öğretmeni Ümit Yavuzarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kodlama eğitimi alan öğrencilerin gönüllü olarak elektronik dersi gördüğünü ve robot tasarımı yapmak için kendilerine başvurduğunu söyledi.

Türkiye genelinde verilen kodlama eğitimlerinin ilk Düzce'de başladığını aktaran Yavuzarslan, şöyle konuştu:

"Düzce, kodlama eğitimlerinde ilklerden bir tanesidir. İl genelinde yayılan bu kodlama eğitimleri sonrasında, bu işe gönül veren, merak salan öğrenci arkadaşlarımızdan bir ekip kuruldu. Öğrenci arkadaşlarımız istedikleri için buradalar. Hafta sonu olmasına rağmen buraya geliyorlar. 1 yıl boyunca kodlama eğitimi aldılar, şu an çok iyi bir seviyedeler. Çok rahat bir şekilde kodlama yapabilen bu öğrenciler, istedikleri yazılımları artık tek başlarına yapabiliyor ve insanların hayatlarını kolaylaştıracak hayalleri proje yapıp kodluyorlar."

Yavuzarslan, yazılım kısmının bittiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Artık bu işin donanım kısmına geçtik. Yazılım, gözle görülmeyen bir şey, bunun somutlaşmış hali de donanım kısmıdır. Bu kursta da temel elektronik eğitimi ve mikro denetleyici dediğimiz arduino, yani yazılımı atabileceğimiz ve sonuçları ışık, hareket olarak görülebilecek eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz, ruh olarak gördüğümüz yazılımın yanı sıra burada donanım dediğimiz beden kısmını öğreniyor."

Eğitimin sonunda her öğrencinin robot yapabilecek kapasiteye geleceğini aktaran Yavuzarslan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eğer öğrencilerimiz işi ilerletirlerse hazırladıkları robotları tasarlayıp satabilecek. Kendi iş yerlerini kurup bu yönde çalışma yapacaklar. Temel elektronik bilgisini kazanan bu gençlerimiz, yazdıkları kodları, mikro işlemcilerle nasıl entegre edeceklerini öğrenip artık kendi robotlarını yapacak. Bu öğrencilerimiz, belki de şu an üzerinde çalışılan elektrikli araba projesinin bir parçası olacak."

"Asıl isteğim yapay zeka yazılımları geliştirmek"

Elektronik eğitimi alan öğrencilerden Emre Yaman, Türkçe, matematik ve diğer derslerin yanı sıra kodlama ile hayatının değiştiğini dile getirdi.

Yaman elektronik aletlere bakışının daha farklı olduğunu belirterek "1 yıl önce aldığım kodlama eğitimi sonrasında burada projeleme çalışması yapıyoruz. Burada yapacağımız eserlerle Türkiye’nin gelişmesinde bir parça olmaya çalışacağız. Hep birlikte güzel işler başarmaya çalışıyoruz, hem zevk alıyoruz hem de kodlamanın devamı olan bu eğitimi alıyoruz." dedi.

Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Hayrettin Çabuloğlu da kodlama eğitimini devam ettirmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Çabuloğlu, artık etrafındaki makinelere farklı gözle baktığını vurgulayarak "Hafta sonları boş vakitlerimizi burada değerlendiriyoruz. Evde boş durmaktansa burada kendimizi bir tık daha geliştirmek için çalışma yapıyoruz. Ben sayısal bölüm okuyorum, son sınıftayım. Kodlama ve bu elektronik eğitimi alan derslerime de yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.

Baha Erden ise yazılım üzerine çalışmanın kendisini heyecanlandırdığını anlatarak şunları kaydetti:

"Ben üniversitede mekatronik mühendisliği okumak istiyorum. Asıl isteğim ise yapay zeka yazılımları geliştirmektir. Bunun eğitimi de buradan başlıyor. Kendi kendine düşünebilen, insan hayatını daha da kolaylaştırabilecek makineler yapmak istiyorum. İnsan algoritma mantığını anladıktan sonra her türlü yazılım dilini öğrenebiliyor. Bu kurs sayesinde etrafımdaki her makinenin nasıl çalıştığını anlayabiliyorum."