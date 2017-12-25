OnePlus 5T’nin yüz tanıma özelliği yüzünden mahkemelik olabilir

5T’nin yüz tanıma özelliği, karanlıkta da çalışabilmesiyle dikkat çekmişti. Ancak en küçük bir pürüz veya sapma bile teknolojinin işlememesine neden olduğu için bazı eleştiriler de gelmişti. Bunun dışında OnePlus’ın yeni biyometrik okuyucusu olumlu yorumlar almıştı.

Yüz tanıma ve diğer biyometrik çözümler üstünde çalışan SensibleVision isimli şirketin kurucusu ve CEO’su George Brostoff ise OnePlus’ın söz konusu teknolojiyi kendi şirketinden çaldığını iddia etti. Brostoff, şirketine ait patentlerden en az birinin OnePlus’ın Face Unlock özelliğinde ihlâl edildiğini öne sürdü.

SensibleVision CEO’su, şirketine ait olduğunu ve ihlâl edildiğini söylediği patentler hakkında da bilgi verdi. Telefonun ekranının aydınlatıcı olarak kullanılmasını sağlayan teknolojinin de bu patentlerden biri olduğunu belirtti. Brosftoff, şirketinin patentlerini OnePlus’a veya OnePlus’ın tedarikçilerinden birine lisanslamadığının altını çizdi. Brostoff, durumu avukatlara havale ettiklerini sözlerine ekledi.

OnePlus 5T sonrasında yüz tanıma teknolojisini geliştirmeyi planlıyor

Teknoblog'un haberine göre, OnePlus 5T sonrasında yüz tanıma teknolojisini biraz daha geliştirmeye hazırlanıyor. Şirketin müstakbel amiral gemisi telefonu OnePlus 6’da Face ID benzeri bir çözüm sunacağı söyleniyor.