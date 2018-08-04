‘Online ödeme’ sistemiyle takı seçeneği sunan damat adayı Altınok: Sistem üzerinden gelen parayı hayvan barınaklarına bağışlayacağım’

Ses mühendisi ve gazeteci Atanail Altınok, 31 Ağustos günü Denizli’de düzenlenecek olan düğün töreniyle hayatını birleştireceği Sehernur Çağlayan için bir internet sitesi kurdu. Düğüne dair gelişmeleri paylaştığı siteye düğüne gelemeyecek olanlar için ‘online ödeme’ seçeneği ekleyen damat Altınok, sosyal medyada konuşulan en çok konulardan biri haline geldi. ‘Online ödeme’ seçeneğinin espri amaçlı eklendiğini belirten Atanail Altınok, "Biz bu siteyi tamamen mizah amaçlı kurduk. Ödeme kısmının çalışıp çalışmadığını bile tam olarak bilmiyordum. Zaman zaman düğünlerde gelinle damat kredi kartı için pos cihazı getirdi diye haberler çıkardı. Ben de işim dijital ağırlıklı olduğu için böyle bir inovasyon yapayım dedim. Bu tamamen espri amaçlıydı. Site kapandıktan sonra insanlar düğünde çektirdiği fotoğraflarını almaları için bir veri tabanı gibi bir yer olacaktı bu site. Bu biraz komiklik birazda dijital çağa ayak uydurmak amaçlı bir şeydi. Kimseden bir para beklentimiz olmadı. Sitenin amacı para gönderilmesi ya da takı takılması değildi. Bir düğün yapılacağının belirtilmesiydi’’ ifadelerini kullandı.

"Nişanlım siteyi ilk gördüğünde çok sevmişti ancak yorumlardan sonra biraz üzüldü"

Sosyal medya üzerinden gelen yorumlara da cevap veren damat Altınok, "Kız arkadaşım siteyi ilk gördüğünde çok sevindi. Ancak yorumları gördükçe biraz üzüldü’’ dedi.

"Siteden gelecek olan parayı hayvan barınaklarına bağışlayacağım"

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Online ödeme’ sisteminden gelecek olan parayı hayvan barınaklarına bağışlayacağını vurgulayan Altınok, " En yakın kuyumcular, altınını tak gibi komik içerikler ürettik. Ama seven olduğu gibi sosyal medyada sevmeyeni de oldu. Bizi yanlış anlayanlar da oldu. Kötü yorumlar da oldu. Canları sağ olsun. Samimiyeti dile getirmek anlamında, siteden gelecek olan parayı hayvan barınaklarına bağışlayacağım. Yanlış anlaşıldıysak insanlardan özür dileriz. Para ya da altın toplamak gibi bir amacımız olmadı hiçbir zaman’’ diye konuştu.

31 Ağuıstos’ta düzenlenecek olan düğününe herkesi davet eden Atanail Altınok, "Herkesi düğünümüze bekliyoruz, takı getirmeseniz de olur. Çok eğleneceğiz" dedi.