Oppo 20 MP ön kameralı yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürdü

Bundan birkaç ay önce Oppo F5'i piyasaya süren Çinli firma Oppo, şimdi kamera odaklı yeni akıllı telefonları A75 ve Oppo A75s'i duyurdu. Oppo A75 ve A75s modelleri teknik özellik bakımından aynı özelliklere sahip. İki akıllı telefon arasındaki en büyük fark depolama alanında. A75'te 32GB, A75s modelinde ise 64GB depolama alanı bulunuyor.

Her iki cihazda da 2160x1080 piksel Full HD+ çözünürlüğüne sahip 6 inçlik ekran var. MediaTek Helio P23 (MT6763T) yonga setiyle güçlendirilen A75 serisi 4 GB RAM ile çalışıyor. Kamera tarafına baktığımızda ise önde 20 MP, arkada ise 16 MP sensör görüyoruz. Arka taraftaki parmak izi okuyucuya ek, OPPO AI yüz tanımlama teknolojisi de cihazda var. Android 7.1 Nougat ile çalışan telefonlar gücünü ise 3200mAh pilden alıyor.

Milliyet'in haberine göre, Oppo A75 ve A75s, siyah ve altın renk seçenekleriyle kullanıcılara sunuluyor. A75 365 dolar, A75s ise 400 dolara satılıyor. Şu an Tayvan'da satışa sunulan cihazların diğer pazarlara da gelmesi bekleniyor.