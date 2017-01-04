Organlarla ilgili bildiklerinizi unutun: Yeni bir organ keşfedildi!

Mezenter ilk defa 1508 yılında İtalyan Leonardo da Vinci tarafından tanımlandı, ancak yüzyıllar boyunca göz ardı edildi.

Daha önceden Mezenterin; sindirim sisteminin birkaç parçalanmış yapısı olduğu düşünülüyordu, aslında bu yapının bir organ olduğu ortaya çıktı.

Limerick Universite Hastanesi’nde çalışan ve bu çalışmaya imza atan J Calvin Coffey, henüz işlevinin ne olduğu bilinmese de ” tamamen yeni bir bilim alanı”nın açıldığını ifade etti.

Bununla birlikte, Mezenter’in organı olarak tanımlanması, rolünün vücudu nasıl etkilediği ve hastalıkla mücadelede hangi bölümde oynayabileceği konusunda yeni araştırmalar yapmanın ilk ve en önemli adımı olarak kabul ediliyor!

Lancette yayınlanan makale‘de;

Mezenterik yapının netleştirilmesi birçok soruyu gündeme getirdi ancak aynı zamanda doğal ve uygulamalı bilimler arasında ileride yapılacak araştırmaları yönlendirecek bir platform sağladı. Mezenterinin çeşitli anatomik ve diğer özellikleri ayrıntılı olarak belirtilmelidir. doktorlarsitesinet. Lenfatik, nörolojik, vasküler ve bağ dokusu komşuluğu, mezenter’in merkezi bir konumda olduğu anlamına gelir. Mezenterinin bağırsak, vasküler, endokrin, kardiyovasküler veya immünolojik sistemlerin bir parçası olarak görülüp görülmeyeceği henüz belirsizdir, çünkü bu sistemlerin hepsinde önemli rolleri vardır. Etkileri hematolojik, immünolojik, endokrin, metabolik ve diğer düzeylerde araştırılmaktadır.

Birçok organın,ancak hepsi değil, ayrı bir işlevsel birimi vardır. Mezenterinin fonksiyonel birimi bilinmemektedir ve ayırt edici bir hücre türünün öncelikle işlevselliğinden sorumlu olup olmadığı araştırılmalıdır.

Vücudumuz’da; yaşamsal olan 5 organ; kalp, beyin, karaciğer, akciğer ve böbrek ile birlikte, mezenterin de artık dahil olduğu 79 tane organ bulunuyor.

Çığır açan bu bulgu sayesinde, dünyadaki tüm textbooklar güncelleniyor. dsn. Yeniden sınıflandırılmasının ardından tıp öğrencileri artık mezenterin ayrı bir organ olduğunu öğreniyorlar.

Dünyanın en ünlü anatomi atlaslarından Grey’s Anatomy’de, yeni tanımı içerecek şekilde güncellendi.