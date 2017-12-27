Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Orta sınıf telefonlar 2018’de Quad HD ekrana sahip olacak

Snapdragon 670’in piyasaya sürülmesi ile birlikte düşük bütçeli telefonlar, Quad HD ekrana uyumlu hale gelecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçmişte paylaştığı doğru bilgiler ile kendisini kanıtlayan Alman blog yazarı Roland Quandt’in iddialarına göre, Qualcomm orta sınıf telefonlar için yeni bir yonga seti üzerinde çalışıyor. Snapdragon 670 adı altında piyasaya sürülmesi beklenen yonga seti sayesinde, yüksek çözünürlüklü Quad HD ekrana ve çift kameraya sahip telefonlar için bir servet ödemeye gerek kalmayacak.
 
Snapdragon 670 yonga setinin destekleyeceği özellikler;
6 GB LPDDR4X RAM
64 GB eMMC 5.1 flaş depolama
WQHD ekranı
22,6 + 13 MP kamera
 
Hali hazırda uygun fiyatlara sahip telefonlar Snapdragon 660 kullanıyor, ancak Asya'daki popüler cihazlarının çoğunun gereksinimini karşılayan bu yonga seti Batıda kullanılan cihazlar için çok popüler bir çözüm değil. Snapdragon üretildiği zaman 660’ın yerine geçmesi bekleniyor.
 
Webtekno'nun haberine göre, daha önce Snapdragon 6xx serisi yonga setleri, oktav çekirdekli tasarımlara sahipken, bu yeni seride iki büyük Kryo 360 çekirdeği ve dört tane güç tasarrufu çekirdeğine sahip altı köseli bir tasarım olacağı söyleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kahraman Mehmetçik zor hava şartlarında bile teröristlere geçit vermiyor

Kahraman Mehmetçik zor hava şartlarında bile teröristlere geçit vermiyor

Zeytin çekirdeklerindeki büyük sır

Zeytin çekirdeklerindeki büyük sır

Türkiye'nin en az yakan otomobilleri

Türkiye'nin en az yakan otomobilleri

Nehirden çıkan devasa balıklar şoke etti!

Nehirden çıkan devasa balıklar şoke etti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA