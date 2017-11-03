Otomotiv stratejisti Krings: Elektrikli otomobillerin sayısı artacak

Otomotiv stratejisti ve Strategy& şirketi ortağı Jörg Krings, otomobilde elektrikli motorların öne çıkacağını belirterek, "2030 yılına geldiğimizde satılan yeni araçların yüzde 44'ü elektrikli, yüzde 34'ü hibrid, yüzde 4'ü de klasik içten yanmalı motor araçlardan oluşacak." dedi.

Krings, Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı'nda (IAEC'17) geleceğin otomotiv endüstrisiyle ilgili bir sunum yaptı.

Geleceğin dünyasında arabaların evle bağlantılı kurgulanacağını belirten Krings, otonom, paylaşımlı ve multimedya sistemleri gelişmiş araçların yollara çıkacağını söyledi.

Elektrikli araçların 2025 yılında dünya genelinde yaygınlık kazanacağını aktaran Krings, "Geleneksel içten yanmalı motorlar yavaş yavaş yerini elektrikli motorlara bırakacak. 2030 yılına geldiğimizde satılan yeni araçların yüzde 44'ü elektrikli, yüzde 34'ü hibrid, yüzde 4'ü de klasik içten yanmalı motor araçlardan oluşacak." ifadelerini kullandı.

Otomotivde konvansiyonel teknolojilerin, "otomotivde hareketlilik" felsefesinin gelişimiyle yerini uçan araç teknolojilerine bırakacağını söyleyen Krings, tüm endüstrinin bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak çalışması gerektiğini anlattı.

Krings, Türkiye'nin gelişen otomotiv ekosisteminde nasıl fırsatları bulunduğuna değinerek, "Araçların klima sistemleri gibi yan sistemlerini üreten ekonomiler için de fırsat penceresi açık olacak. Bu konuda yatırım yapmış, kendini hazırlamış ülke ve şirketler öne çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Her gün 3 bin 500 kişi trafik kazalarında ölüyor"

SAE Avrupa Operasyonları Direktörü Murat Doğru ise otomotiv sektöründe dönüşümü ele alan bir sunum yaptı. Trafikte güvenliğin dönüşümü konusuna da değinen Doğru, "Her yıl trafik kazalarında dünyada 1,3 milyon kişi hayatını kaybediyor. Yani her gün 3 bin 500 kişi trafik kazalarında ölüyor. Bu nedenle, oranlar ortadayken geleceğin araçlarında da güvenlik ön planda tutulacak diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Akıllı Şehirlerde Taşımacılığın Geleceği Paneli

Konferansta düzenlenen Akıllı Şehirlerde Taşımacılığın Geleceği Paneli'nde konuşan TemSA Ar-Ge Müdürü Mustafa Gürcan, her yıl dünyada 1,3 milyon insanın trafik kazaları nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade ederek, "Trafik kazalarının büyük bölümü insan kusurlarından kaynaklanıyor. O nedenle akıllı sürüş sistemleri çok fazla önem kazandı." dedi.

Mercedes-Benz Türk Ar-Ge Merkezi Müdürü Mustafa Üstertuna ise Frankfurt Havalimanı'nda kar temizliği yapan araçları kumanda sistemiyle birbirine bağlayarak verimliliği artıran bir proje yaptıklarını söyledi.

Akıllı araçların teslimat taleplerinin çok hızlı olduğunu aktaran Üstertuna, üreticilerin de çalışma sistematiğini bunu göz önünde bulundurarak geliştirdiğini söyledi.

"İstanbul'da tarihi yarım adada elektrikli araç kiralama dönemi başlayacak"

Bosch Şasi Sistem Kontrol-Otomatik Sürüş Sistem Mühendisi Tülin Baysal, tüketicilerde bulunan araç sahipliği algısının değiştiğini belirterek, paylaşımın ön plana çıktığını söyledi.

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ (İSBAK) Genel Müdürü Muhammed Alyürük de akıllı taşımaya ilişkin bir sunum yaptı.

İstanbul'da tarihi yarım adada elektrikli araç kiralama döneminin başlayacağını söyleyen Alyürük, İstanbul genelinde akıllı şehir yatırımlarının da arttığını kaydetti.

Bu yıl "Gelecekte Hareketlilik" temasıyla düzenlenen Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı, otonom ve elektrikli araçlardan akıllı şehirlere kadar pek çok alanda panel ve sunumlarla devam edecek.