Oyun keyfi GameHub ile buluta taşınıyor

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, oyun tutkunlarının oyun deneyimlerini yeni bir boyuta taşıyacak GameHub’ı fonlamaya açtı. Bulut üzerinden oyun servisi sunan GameHub, yüksek sistem gereksinimi olan ve 30-40 Gigabyte gibi boyutlara ulaşan oyunların bilgisayara indirmeden web tarayıcısı üzerinden oynanabilmesine olanak sağlıyor. İçerisinde Dota, Battlefield, FiFa gibi birçok popüler oyunun da yer aldığı GameHub için kullanıcılar sadece üyelik bedeli ödüyor ve istediği kadar içeriğe ücretsiz ulaşıyor. Oyun severler böylece donanıma ayrı, oyuna ayrı para vermek zorunda kalmıyor, masraflarını azaltıyor.

Yurtdışında ses getirecek

Türkiye Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayımcıları Derneği (OYUNDER)’in bulut oyun kategorisindeki ilk ve tek üyesi olan GameHub ekibi, oyun yayını adı verilen teknolojiyi de ilk defa Türkiye’ye getiriyor. Koç Üniversitesi Girişimcilik ve Araştırma Merkezi’nde (KWORKS) çalışmalarını sürdüren ekip, şimdiye dek birbirinden farklı birçok projenin destek topladığı Arıkovanı’ndan elde ettiği fonlarla, bulut oyun alanında Türkiye sınırlarını aşıp yurtdışında oyunseverlere ulaşmak ve ülkemizi bu sektörde ileriye taşımak istiyor.

GameHub Özellikleri

Kolay Arayüz

GameHub’ın kullanıcı dostu arayüzü oyun deneyimini daha keyifli hale getiriyor.

Masrafları Azaltır

Donanıma ayrı oyuna ayrı para vermek yerine, oyunseverler bu platformu kullanarak masrafları azaltıyor.

Yüksek Kalite

Platformun yüksek hızlı sunucuları sayesinde 720p video akışıyla oyunları indirmeden oynama olanağı sunuluyor.

Uzman Destek Ekibi

GameHub teknik ekibi oyunseverlere anında destek ve çözüm sunuyor.

Arıkovanı’ndaki GameHub sayfası için: https://arikovani.com/projeler/gamehub/detay

GameHub videosu için: https://www.youtube.com/watch?v=NGnVKTndBPo&t=3s