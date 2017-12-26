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Paint resmen ölüyor, bir dönem sona eriyor

Windows'un efsane uygulaması Paint, Windows 10'un son Insider sürümünde, kullanıcılara bu mesajla veda etti!

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Temmuz ayında Microsoft, senede iki kez açıkladığı kaldırılacak ve desteklenmeyecek özellikler listesini yayınlamıştı. Windows 10'un gelecek güncellemesinde desteklenmeyecekler listesinde, Windows'un başlangıcından beri imza bir uygulama olan Paint de bulunuyordu.
 
Tabii ki desteklenmeyecek olması uygulamanın hemen tamamen kaldırılacağı manasına gelmiyor, ama yeni özellikler gelmeyecek ve zamanla tamamen kaldırılma ihtimali de olacak. Microsoft, uygulama kaldırılsa da Windows Store'dan indirilebileceğini söylüyor.
 
 
Geçtiğimiz günlerde Microsoft, Fast ring için Windows 10 Insider Preview build 17063'ü yayınladı ve GizCentral'daki dikkatli kullanıcılar Paint'te şu mesajı yakaladılar: "Paint'in bu sürümü yakında Paint 3D ile değiştirilecek. Klasik Paint bundan sonra Mağaza'da bulunacak."
 
Hürriyet'in haberine göre, uygulamayı açtığınızda bu uyarı karşınıza çıkmıyor, sağ üst kısımdaki "Product alert"e tıklamanız gerekiyor.

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