Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ATAK’ı inceledi

Orgeneral Qamar Javed BAJWA’ya ziyaret sırasında TAI tarafından geliştirilen T129 ATAK helikopteri, Hürkuş ve Anka İnsansız Hava Aracının tanıtımı yapıldı.

T129 Helikopterlerinin üretim hattında da incelemelerde bulunan Orgeneral BAJWA ATAK helikopteri tanıtım uçuşuna katıldı.hedefleri vurularak imha edildi. Tatbikat, 24 Haziran’a kadar devam edecek.

Orgeneral Bajwa Türkiye tarafından erişilen yüksek teknik seviyeye övgüde bulundu. Askeri boyutu ile iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu belirten Bajwa, savunma sanayi alanında Pakistan ve Türkiye’nin çok büyük potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

TAI ATAK’ı satmak için çalışıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından yürütülen pazarlama faaliyetleri kapsamında, 2014 yılı Eylül ayında, ATAK Helikopteri’ni değerlendirmek üzere Türkiye’ye Pakistan Test ve Değerlendirme Heyeti gelmiş ve gerçekleştirilen uçuş/atış testlerinin ardından oldukça olumlu izlenimler ile ülkemizden ayrılmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Mayıs ayında da T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Pakistan’ın zorlayıcı iklim ve coğrafi koşullarında, Pano Aqil’de 50 derecede yüksek sıcaklık testlerini, Himalayalar’ın başlangıcı Hindikuş Dağları’nda ise 14.000 feet’te yüksek irtifa testlerini başarıyla gerçekleştirmişti. (Savunma ve Teknoloji)