Pakistan Babur füzesini test etti

Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, 450 kilometre menzile sahip denizaltından fırlatılan Babur seyir füzesinin (submarine launched crusie missile/SLCM) "su altında hareketli bir platformdan fırlatıldığı, yüksek hassasiyetle belirlenen hedefini vurduğu ve beklenen tüm parametreleri karşıladığı" bilgisi yer aldı. Şu anda, Pakistan'ın denizaltıları böyle bir test atışı için yeterli donanıma sahip değil.

Here are the key frames again. (This is not a launch an actual sub, of course.) pic.twitter.com/K2oW6YUXiZ — Ankit Panda (@nktpnd) 30 Mart 2018

Pakistan, 2017 Ocak ayında da Babur-3 SLCM ile benzer bir testin gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

(C4Defence)