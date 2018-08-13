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Panasonic ayakkabı kokusunu gideren yeni cihazını duyurdu

Japon teknoloji devi Panasonic, ayakkabı kokusunu gidermeyi sağlayan yeni bir cihaz tanıttı. İşte ayda bin adet üretilecek MS-DS100 isimli cihazın özellikleri

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Ayak kokusu veya ayakkabılarınızı çıkardıktan sonra etrafa yaydığı kötü kokudan şikayetçiyseniz Panasonic'in hayatınızı kolaylaştıracak yeni ürünü ilginizi çekebilir. Şirket, “ayakkabı kokusu giderici” adını verdiği yeni bir cihaz duyurdu. Panasonic MS-DS100, ayakkabı kokularını gidermek için "nanoe" teknolojisinden 10 kat daha fazla hidroksil (OH) radikali üreten "nanoe X" özelliğine sahip.
 
 
Fişe takıldıktan sonra çalışan cihazın altındaki kalıplar, kokusu giderilmesi gereken ayakkabıların içine yerleştiriliyor. Daha sonrasında ise çok yüklü iyonlarla ayakkabıları bombardımana tutarak kumaşa nüfuz eden kötü kokuları gideriyor. Cihazın normal ve uzun olmak üzere iki çalışma modu var. Normal mod, günlük kullanımdan geri kalan kokuları gidermek için yeterli. Bu modda cihaz beş saat süreyle işlem yapıyor.
 
 
Ayda 1.000 adet üretilecek
Uzun mod, ise daha kötü durumdaki ayakkabılar için uygun. Yedi saat içinde inatçı kokuları girermeye çalışıyor. Panasonic bu cihazı 20 Eylül'de şimdilik sadece Japonya'da piyasaya sürecek. Panasonic MS-DS100'ün fiyat etiketi henüz bilinmiyor. Şirket her ay bu cihazdan yalnızca 1.000 adet üretecek.
 
(Donanım Haber)

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