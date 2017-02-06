Pardus nedir? Pardus özellikleri neler, nasıl edinirim?

Pardus, TÜBİTAK tarafından geliştirilen Milli işletim sistemidir. Pardus; 2003 yılında temelleri atılan Milli işletim sistemi olan, Türkiye'de TÜBİTAK-UEKAE tarafından geliştirilen, özgür, hızlı kurulabilen, kolay kullanılır, çoklu dil içeren, bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihtiyaçlarını gidermek üzere tasarlanmıştır. Pardus, Türkiye'de TÜBİTAK tarafından geliştirilen bir Linux dağıtımı olan işletim sistemi. Planlamasına 2003 yılında başlanmış olup ilk kararlı sürümü 27 Aralık 2005’te yayınlanmıştır.

Pardus, ilk sürümden 2011.2 sürümüme kadar herhangi bir başka Linux dağıtımı temel alınmadan kendine özgü projelerle geliştirilmiş olup 2013 yılında yayınlanan Pardus 2013 sürümü ile beraber Debian tabanına geçilmiştir. 2011 yılı son aylarından itibaren TÜBİTAK bünyesinde yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde yönetici ve geliştirici ekip dağıtılarak tasviye edilmiştir.2012 yılında TÜBİTAK, Pardus projesi için tekrar geliştirici istihdam etmiş ve o güne kadar Pardus projesi kapsamında geliştirilmiş olan PİSİ paket yönetim sistemi, ÇOMAR yapılandırma yöneticisi, YALI kurulum aracı, Müdür açılış sistemi, Kaptan ilk ayar sihirbazı ve diğer irili ufaklı tüm projeler terk edilerek Debian tabanına geçilmiştir. Kararlı sürümü 25 Ocak 2013'te yayınlanan "Pardus 2013 Anadolu Parsı" sürümüyle beraber artık Pardus, Debian tabanlı bir Linux dağıtımı haline gelmiştir. Terk edilen eski Pardus projeleri ise gönüllüler tarafından yürütülen Pisi Linux projesi kapsamında sürdürülmektedir. Ayrıca yine gönüllüler tarafından yürütülen Pardus Topluluk Sürümü projesinin web sayfasında eski Pardus araçlarının Debian tabanı üzerinde kullanılabilmesi için çalışmalar yürütüldüğü ve kullanılması mümkün olan bazı araçların ileride Pardus Topluluk Sürümüne dahil edilebileceği bildirilmektedir. İşte Pardus hakkında merak edilenler...

PARDUS NEDİR?

Pardus; 2003 yılında temelleri atılan Milli işletim sistemi olan, Türkiye'de TÜBİTAK-UEKAE tarafından geliştirilen, özgür, hızlı kurulabilen, kolay kullanılır, çoklu dil içeren, bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihtiyaçlarını gidermek üzere halihazırdaki linux dağıtımlarının üstün taraflarını kullanan; kurulum, yapılandırma ve kullanım kolaylığı sağlayan açık kaynak bir işletim sistemidir. Pardus'un bugüne kadar yayınlanmış 5 ana sürümü ve 9 ara sürümü mevcuttur. Bunlara ek olarak 2 kurumsal sürümü vardır.

PARDUS ADI NEREDEN GELİYOR?

Pardus adı, Anadolu Parsı'nın bilimsel adı olan Panthera pardus tulliana'dan gelmektedir.

PARDUS'U İŞLETİM SİSTEMİMİ SİLMEDEN KULLANABİLİR MİYİM?

Pardus'u ikinci bir işletim sistemi olarak, mevcut işletim sisteminizin yanına kurabilirsiniz. Bu şekilde kurulum yapıldığında bilgisayar açılışında size hangi işletim sistemi ile devam etmek istediğiniz sorulacaktır.

PARDUS'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

1- Açık kaynaklıdır.

2- GPL lisanslıdır.

3- Özgürdür.

4- Adını Anadolu panterinin isminden alır.

5- TÜBİTAK-UEKAE tarafından gerçekleştirilen bir işletim sistemidir.

PARDUS'UN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

1- 800 mhz Intel veya amd işlemci (en az 1200 MHz önerilir).

2- 256 MB RAM (512 MB önerilir).

3- En az 4GB boş alana sahip harddisk.

4- Pardus hizmetlerine ve kaynaklarına ulaşmak için internet bağlantısı.

PARDUS'U NEDEN KULLANMALIYIM?

1- Özgürdür.

2- Türkçedir.

3- Virüslere geçit vermez.

4- Hızlı kurulur.

5- Kolay kullanılır.

6- Her şey yazılım dahildir.

7- Özelleştirilebilir.

8- Şeffaftır.

9- Çoklu dil desteği.

10- Eğlencelidir.

PARDUS İÇİN GEREKLİ DONANIMLAR NELERDİR?

Sisteminizin Pardus için uygun olup olmadığını denetleyebildiği donanımları Dış bağlantılar başlığı altındaki Pardus Donanım Uyumluluk listesi linkinden bakabilirsiniz.

PARDUS SÜRÜMLERİ NELER?

1- Kurumsal sürüm olarak: Pardus Kurumsal 2

2- Kişisel sürüm olarak: Pardus 2011.2 Cervus elaphus

PARDUS ÜCRETLİ Mİ? PARDUS'U NEREDEN EDİNEBİLİRİM?

Pardus'u ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Aşağıdaki linki tıklayarak indirebilirsiniz.