Periscope, 360 derece canlı video özelliğini hayata geçirdi

360 derece videolar, yeni bir özellik değil. Birçok video platformu video oynatıcılarında bu formata destek veriyor. Ancak 360 derece canlı yayınlar, çok alışık olduğumuz bir özellik değil. Youtube’nin ardından Twitter de Periscope uygulamasıyla 360 derece canlı video özelliğini kullanıma sundu.

Periscope’un Twitter hesabından, uygulamanın yeni özelliğinin hayata geçtiği duyuruldu. Uygulamanın 360 derece canlı video özelliği ile bundan böyle böyle canlı video yayınlarınızı 360 derece yapabileceksiniz. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında, bu özelliğin test aşamasında olduğu duyurulmuştu. Bu sürece kadar belli bir grubun test ettiği özellik, artık kullanıma sunuldu.

Periscope’nin yeni özelliği şimdilik sadece iOS cihazlarda kullanıma sunuldu. Android versiyonu sorulduğunda, konuyla ilgili şimdilik paylaşacak bir bilginin olmadığı söylendi. Ancak uygulamanın, milyonlarca kullanıcısı bulunan ve gün geçtikçe büyüyen Android’i es geçeceğini düşünmüyoruz.