Pi Day nedir? Pi Day neden doodle oldu? Pi Günü’nde Neler Yapılır? ayrıntıları bu haberizde sizler için derledik. Google'a bugün girenler Pi Day Doodle'ı ile karşılaştı. Pi sayısına atfedilen Pi Day'in Google tarafından Doodle yapılmasıyla birçok kişi Pi Day'in ne olduğunu merak etmeye başladı. Pi günü, matematiğin sırlı sayısı olan pi sayısı anısına her yıl 14 Mart’ta kutlanmaktadır. Bunun sebebi olarak Amerikan tarih formatında yani ay-gün-yıl olarak bu günün 3/14 olarak geçmesidir ki bu 3/14 pi sayısının en yaygın kullanımıdır. Pi gününün ilk resmi ve büyük çaptaki kutlanması, 1988 yılında Larry Shaw ve diğer çalışanları tarafından, Shaw’ın fizikçi olarak çalıştığı San Francisco Exploratorium’da gerçekleştirilmiştir. 12 Mart 2009’da ABD Temsilciler Meclisi, 14 Mart tarihini Ulusal Pi Günü olarak ilan edilmiştir. 2018 NASA Pi Day yarışması, InSight Mars inişçisi, Kepler uzay teleskobu ve Jüpiter'deki Juno uzay aracı gibi kurumun misyonlarının kullandığı matematik problemlerini içeriyor. NASA, halkı, çözülmesi gereken çocuklar ve yetişkinler için bir dizi kozmik hesaplamayı paylaşarak Pi Günü'nü (14 Mart) kutlamaya davet ediyor. Pi sayısı anısına özel olarak kabul edilen Pi Günü hakkında merak edilen tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz..



Pi Günü’nde Neler Yapılır?



Genellikle okullarda kutlanan Pi Günü kapsamında öncelikle pi sayısı hakkında bilgiler verilerek, bugünü daha eğlenceli kılmak için kermesler düzenlenir ve pi sayısının sembolünün olduğu pasta, kurabiye ve kekler yapılır. Okullar bugün pi sayısı sembolleriyle kaplıdır ve bütün öğrenciler, öğretmenler hatta diğer çalışanlar dahi bugünün önemini okul koridorlarında gezerken anlamaya başlar. Öğrencilere pi sayısının önemi aktarılarak bu çerçevede bilgi yarışmaları düzenlenir. Pi sayısını ileri sınıflarda öğrenecek minikler de unutulmayıp, onlara da pi sayısı sembolünü boyama oyunları yaptırılır.









Pİ GÜNÜ’NÜN TARİHİ



Pi Günü’nün bilinen ilk resmi ya da büyük ölçekli kutlanması Larry Shaw ve diğer çalışanlar ile birlikte tarafından 1988’de, Shaw’ın fizikçi olarak çalıştığı, San Francisco Exploratorium’da gerçekleşmiştir. 12 Mart 2009’da ABD Temsilciler Meclisi, 14 Mart 2009 tarihini Ulusal Pi Günü ilan etti.



“Gökyüzünde Pi” mücadelesi NASA'nın Pasadena, California'daki Jet Propulsion Laboratuvarı (JPL) Eğitim Ofisi tarafından oluşturuldu ve şimdi beşinci yılında. Meydan okuma, Mars depremleri, Jüpiter üzerindeki helyum yağmuru ve keşfedilen ilk yıldızlararası ziyaretçinin dönme hızını hesaplamak için matematik problemlerini, asteroit 'Oumuamua'yı içerecek. Geçen yılın Pi Day yarışmasının konuları arasında kelebek şeklindeki ejekta kraterleri veya atılan materyal ve toplam güneş tutulması yer alıyordu.







Pi, sayıları sonsuza kadar devam eden bir sayıdır, ancak en çok ilk üç tarafından bilinir: 3.14 (dolayısıyla 14 Mart). Genellikle sembol den ile belirtilen matematiksel bir sabittir. Pi, yuvarlak bir göksel cismin çevresini veya yüzey alanını belirlerken işe yarar. Ayrıca mühendislerin ve bilim adamlarının uyduların ve uzay araçlarının kesin yörüngelerini programlamasına yardımcı olur. Cassini uzay aracının "ölüm dalışı" ndan önce gerçekleştirdiği etkileyici pirouette'ler gibi.



JPL'de bir üst düzey eğitim uzmanı olan Ota Lutz, bu matematik araçlarına aşina olmasa bile herkesin Pi Günü Mücadelesine girişmesi gerektiğine inanıyor. 5'ten 12'ye kadar olan öğrenciler özellikle katılmaya davet edilir ve JPL matematik problemlerini sınıflarında kullanmak isteyen eğitimciler için kaynak sağlar.



Lutz, bir açıklamada, "Pi'nin Gökyüzündeki meydan okumasındaki sorunların hepsi, JPL bilim adamları ve mühendislerinin pi kullanarak çözdükleri gerçek problemlerdir." Dedi.







NASA'ya göre, resimli soruların çözümleri 15 Mart'ta yayınlanacak. Önceki yıla ait Pi Daychallenge problemleri de web sitesinde bulunabilir.



Pİ SAYISI HAKKINDA MERAK EDİLENLER



Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel matematik sabiti’dir. İsmini, Yunanca çevre sözcüğünün ilk harfi olan π den alır. Pi sayısı, Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da bilinir. Fabrice Bellard, 2010 yılında Chudnovsky algoritması kullanarak sayının ilk 2.699.999.990.000 basamağını bulmuştur. Arşimet, 3 tam 1/7 ile 3 tam 10/71 arasında bir sayı olarak hesapladı. Mısırlılar 3,1605, Babilliler 3.1/8, Batlamyus 3,14166 olarak kullandı. İtalyan Lazzarini 3,1415926, Fibonacci ise 3.141818 ile işlem yapıyordu.







Onluk sayı sistemi : İlk yüz basamak; 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 ….



İkilik sayı sistemi: 11.001001000011111101101010100010001000010110100011 ….



On altılık sayı sistemi:3.243F6A8885A308D31319 ….



Altmışlık sayı sistemi: 3;8,29,44,1