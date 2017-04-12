Air Force’un geliştirdiği pilotsuz F-16, karadaki hedefleri başarıyla vurabiliyor

Air Force ve aralarında Lockheed Martin, Skunk Works’ün de bulunduğu önde gelen uçak üreticileri yeni bir pilotsuz F-16 testini tamamladıklarını duyurdular. “Have Raider II” isimli test, pilotsuz uçağın başka bir uçağa eşlik etmesini ve uçuş sırasında değişen koşullara ayak uydurarak karadaki hedefleri vurmasını içeriyordu.

Şirketler tarafından gerçekleştirilen ilk test, pilotsuz F-16’nın sadece diğer uçağa eşlik etmesini içeriyordu. Bu testte takip ettiği ve korumakla görevlendirildiği uçağın manevralarına göre jetin rotasını, konumunu ve hızını değiştiren otomatik uçuş sistemi, ikinci testte bulunan karasal hedefleri vurma görevinde silahları ateşleme yetkisine sahip değildi. Sistemin kötü sonuçlara yol açabilecek bir hata yapmaması için bu yetkiye sahip olmadığını dile getiren yetkililer, değişiklik gösteren tehlikelere uyum sağlamak amacıyla hedef belirleme ve rota ayarlama gibi diğer işlevlerin sistem tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Bunun yanı sıra, yeni geliştirilen ve sistem operatörlerinin uçaklara yeni yazılımlar yüklemesini mümkün kılan sistem de testlerde kullanıldı.

Başarıyla tamamlanan test ile “Loyal Wingman” isimli programın tamamlanmasına bir adım daha yaklaşılmış oldu. Kararları uçuş sistemine değil, pilotsuz uçak tarafından eşlik edilen uçağın pilotuna bırakan Loyal Wingman, bir yönden pilotun her iki uçağı da kontrol etmesini kapsıyor. Bu program dahilinde pilotun görevlerinden birisi de yapay zeka ile çalışan uçağa görev sırasında komutlar göndermek.