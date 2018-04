Play Store uygulamaların Lite ve Go sürümlerini öneriyor Google, geçtiğimiz aylarda Android Go platformunu duyurmuştu. Android Go ile gelen Go uygulamaları ise düşük donanımlı telefonlarda uygulamaların daha stabil bir şekilde çalışmasını sağlıyordu. Android’in uygulama mağazası Play Store üzerinde kendini yavaş yavaş göstermeye başlayan Go uygulamaları için bugün yeni bir adım atıldı.