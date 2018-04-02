Play Store uygulamaların Lite ve Go sürümlerini öneriyor

Google, Play Store üzerinde uygulamaların Lite ve Go sürümlerini önermeye başladı. Örneğin; Facebook uygulamasını yüklemek isteyen ancak düşük donanımlı Android telefon kullananlara, Facebook’un Lite uygulaması öneriliyor. YouTube uygulamasında ise; uygulamanın Go sürümü bulunduğu için direkt olarak YouTube Go uygulaması öneriler bölümünde çıkıyor. Peki, Lite ve Go uygulamalarının ana uygulamaya göre sunduğu avantajlar ve dezavantajlar neler?

Play Store’daki uygulamaların Lite sürümleri, ana uygulamaya göre daha az yer kaplıyor. Ancak isminden de anlaşılacağı gibi Lite sürümlerde bazı özelliklerden kullanıcılar mahrum bırakılıyor. Yine Facebook örneği üzerinden gidecek olursak; Facebook uygulamasının kapladığı alan 60 MB iken, Lite sürümü ise 1.6 MB. Android Go uygulamaları ise 1 GB RAM’e sahip telefonlarda stabil bir şekilde çalışması için tasarlandığından, Lite sürümlere göre daha akıcı ve özellikleri nispeten daha az kırpılmış bir şekilde deneyim sunuyor.

Android Go uygulamaları arasında şimdilik; YouTube, Gmail, Google Maps ve Google Arama gibi uygulamalar bulunuyor. Android Go’nun yaygınlaşmasının ardından başta sosyal medya platformlarının uygulamaları olmak üzere diğer uygulamaların da Go sürümlerinin gelmesi bekleniyor.

(ShiftdeIete)