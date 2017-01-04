Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Teknoloji

PlayStation VR, Türkiye fiyatı belli oldu

PlayStation Vr fiyatı PlayStation Türkiye tarafından açıklandı. Sony'nin sanal gerçeklik cihazı müthiş bir fiyatla Türkiye'de satışa çıkıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

PlayStation VR için merakla beklenen Türkiye fiyatı sonunda belli oldu. PlayStation Türkiye, resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir görselle cihazın fiyatını açıkladı.
 
PlayStation VR Türkiye Fiyatı 
PlayStation VR, ülkemizde 1,699 TL gibi beklenenin çok altında bir fiyatla satışa sunulacak. 24 Ocak'ta resmi olarak çıkacak PlayStation VR, özellikle dolar kurundan korkanların yüreğine su serpmeyi başardı.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçinden geçtiğimiz günler döviz alınacak değil döviz satılacak dönemdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçinden geçtiğimiz günler döviz alınacak değil döviz satılacak dönemdir

İnanılmaz piton avı

İnanılmaz piton avı

Milli Savunma Bakanı Işık milli helikopterin uçuş tarihini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Işık milli helikopterin uçuş tarihini açıkladı

Medine'yi İngilizlere teslim etmeyen kahraman Türk: Fahreddin Paşa

Medine'yi İngilizlere teslim etmeyen kahraman Türk: Fahreddin Paşa

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA