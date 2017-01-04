PlayStation VR, Türkiye fiyatı belli oldu

PlayStation VR için merakla beklenen Türkiye fiyatı sonunda belli oldu. PlayStation Türkiye, resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir görselle cihazın fiyatını açıkladı.

PlayStation VR Türkiye Fiyatı

PlayStation VR, ülkemizde 1,699 TL gibi beklenenin çok altında bir fiyatla satışa sunulacak. 24 Ocak'ta resmi olarak çıkacak PlayStation VR, özellikle dolar kurundan korkanların yüreğine su serpmeyi başardı.