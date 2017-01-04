PlayStation VR, Türkiye fiyatı belli oldu
PlayStation Vr fiyatı PlayStation Türkiye tarafından açıklandı. Sony'nin sanal gerçeklik cihazı müthiş bir fiyatla Türkiye'de satışa çıkıyor.
PlayStation VR için merakla beklenen Türkiye fiyatı sonunda belli oldu. PlayStation Türkiye, resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir görselle cihazın fiyatını açıkladı.
PlayStation VR Türkiye Fiyatı
PlayStation VR, ülkemizde 1,699 TL gibi beklenenin çok altında bir fiyatla satışa sunulacak. 24 Ocak'ta resmi olarak çıkacak PlayStation VR, özellikle dolar kurundan korkanların yüreğine su serpmeyi başardı.
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