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Polaroid’den 20 megapiksellik şipşak fotoğraf makinesi

Polaroid‘in yeni nesil 3D yazıcısı ve 3D baskı kaleminden bahsettik ama Polaroid denildiğinde akla gelen ilk şey şipşak fotoğraf makinesi oluyor. Haliyle CES 2017‘yi boş geçmeyen Polaroid, 20 megapiksel çözünürlüklü yeni şipşak fotoğraf makinesini tanıttı.

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Polaroid’in yeni şipşak fotoğraf makinesi Pop, 3 inçe 4 inç boyutlarında fotoğraflar çekiyor. Geçmiş modellerinde de yer alan mürekkepsiz baskı teknolojisi ZINK‘ten güç alan makine sadece retro bir şipşak fotoğraf makinesi değil aynı zamanda dijital bir fotoğraf makinesi. Tasarımıyla önceki modellerden ayrılan Polaroid Pop, firmanın geçen yıl tanıttığı modelinde olduğu gibi dokunmatik bir ekranla geliyor. 3,94 inç boyutundaki ekran çekim yaparken işleri bir hayli kolaylaştırıyor.
Polaroid Pop hem baskı fotoğraflardan vazgeçemeyen hem de sosyal medyada çektiklerini paylaşmak isteyenler için birebir. Kamerayla çektiğiniz fotoğraflar 128 GB’a kadar desteklenen microSD karta kaydediliyor. Pop’un bir diğer özelliği ise Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı desteğiyle akıllı telefonunuzla iletişim kurabiliyor olması. Bu sayede çektiğiniz fotoğrafları telefona aktarabilir ya da telefonla çektiğiniz fotoğrafları Pop ile bastırabilirsiniz.
 
Polaroid Pop, 2017’nin sonuna doğru satışa sunulacak. Kameranın fiyatıyla ilgili ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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