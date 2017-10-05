Porsche'nin elektrikli otomobili ilk kez gerçek yollarda görüntülendi

Porsche, tamamen elektrikli "Mission E" spor otomobil konseptini 2015 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtmıştı. Şirket geçtiğimiz haftalarda ise araç hakkında daha fazla detayı açıklığa kavuşturdu. Stuttgart merkezi otomobil devi şu an üzerinde çalıştığı elektrikli spor otomobilini 2019'da piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Porsche Mission E ilk kez halka açık yollarda fotoğraflandı. Yani şirket arabayı gerçek yollarda test etmeye başlamış durumda. Bu da geliştirme çalışmalarının son hız ilerlediğini gösteriyor.

Autoblog tarafından yayınlanan görüntülerin, Porsche Mission E'nin "üretim aşamasında" bir versiyonuna ait olduğu iddia edildi. Ancak otomobilin konsept render'lar kadar heyecan verici görünmediğini söyleyebiliriz. Daha çok Porsche'nin dört kapılı Panamera modeline benziyor.

Porsche İcra Kurulu Başkanı Oliver Blume, kısa bir süre önce Mission E'nin 2019 yılının sonuna kadar satışa sunulacağını doğruladı. Şirketin patronu aracın fiyatını açıklamadı ancak 80.000$ civarında bir fiyatı olan giriş seviyesi Panamera'ya yakın olacağını belirtti.

Şirket tarafından paylaşılan rakamlara göre Porsche Mission E, 0'dan 100 km/s hıza "3.5 saniyeden daha kısa sürede" ulaşabilecek. Aracın en yüksek hızının ise 250 km/s'den fazla olacağı ifade ediliyor.

Otomobilin pili yaklaşık 530 km menzil sunarken, 15 dakika içinde %80 oranında şarj edilebilmesini sağlayan hızlı şarjı destekleyecek. (Donanım Haber)