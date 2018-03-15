Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

POYRAZ Mühimmat İkmal Aracı'nın üretim faaliyetine başlandı

155 mm.lik Kundağı Motorlu Fırtına Obüslerine muharebe sahasında hızlı bir şekilde mühimmat ikmali yapmak için kullanılacak olan Fırtına Obüsü Mühimmat Aracı, (MTS) projesinde ana sözleşme kapsamında ek alım sözleşmesi imzalanarak ve üretim faaliyetlerine başlandı.

  • star.com.tr
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ASELSAN'ın 2017 faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, POYRAZ Mühimmat İkmal Aracında kullanılan Mühimmat Transfer Sistemi (MTS) projesinde ana sözleşme kapsamında tüm teslimatlar tamamlandı. Projede ek alım sözleşmesi imzalanarak ve üretim faaliyetlerine başlandı.
 
 
Mühimmat Transfer Sistemi (MTS)
155 mm.lik Kundağı Motorlu Fırtına Obüslerine muharebe sahasında hızlı bir şekilde mühimmat ikmali yapmak için kullanılacak olan Fırtına Obüsü Mühimmat Aracı, KKK.lığı 1nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı (ABMK.lığı) tarafından, Mühimmat Aracının temel görev sistemi olan Mühimmat Transfer Sistemi ise ASELSAN tarafından geliştirilmiştir. Mühimmat Transfer Sistemi mühimmat ikmal noktasında mühimmatın hızlı ve kolay bir şekilde Mühimmat Aracına yüklenmesini; Mühimmat Aracı içinde mevzilere taşınan mühimmatın Fırtına Obüslerine otomatik şekilde aktarılmasını sağlar.
 
 
ASELSAN’ın Mühimmat Transfer Sistemi ile birlikte Mühimmat Aracına entegre ettiği komuta kontrol ve haberleşme sistemi sayesinde Mühimmat İkmal Noktalarının yerleri, dost ve düşman birlikler, bilinen noktalar ve komuta yerlerine ait bilgiler sayısal harita üzerinde görüntülenir. Araç, bağlı olduğu komuta noktasından sesli veya sayısal olarak aldığı emirler doğrultusunda görev yapar ve üzerinde bulunan Küresel Konumlama Sistemi (KKS) sayesinde hızla istenen noktaya intikal eder.
​​
 
Temel Fonksiyonlar
Elektrik servo motor kontrollu Otomatik Mühimmat Transferi
155mm’lik her cins mühimmat ve barutun otomatik olarak yüklenmesi ve boşaltılması
Farklı tip ve miktardaki mühimmatın envanter kayıtlarının tutulması ve üst komuta merkezlerine iletilmesi
Tabur ve Batarya Ateş İdare Merkezleri ve FIRTINA Obüsü ile telsizler aracılığıyla sayısal haberleşme
Mühimmat ikmal noktalarının, obüslerin ve ateş idare merkezlerinin sayısal haritada gösterimi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstasyonda korku dolu anlar! Tramvaylar çarpıştı

İstasyonda korku dolu anlar! Tramvaylar çarpıştı

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA