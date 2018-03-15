POYRAZ Mühimmat İkmal Aracı'nın üretim faaliyetine başlandı

ASELSAN'ın 2017 faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, POYRAZ Mühimmat İkmal Aracında kullanılan Mühimmat Transfer Sistemi (MTS) projesinde ana sözleşme kapsamında tüm teslimatlar tamamlandı. Projede ek alım sözleşmesi imzalanarak ve üretim faaliyetlerine başlandı.

Mühimmat Transfer Sistemi (MTS)

155 mm.lik Kundağı Motorlu Fırtına Obüslerine muharebe sahasında hızlı bir şekilde mühimmat ikmali yapmak için kullanılacak olan Fırtına Obüsü Mühimmat Aracı, KKK.lığı 1nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı (ABMK.lığı) tarafından, Mühimmat Aracının temel görev sistemi olan Mühimmat Transfer Sistemi ise ASELSAN tarafından geliştirilmiştir. Mühimmat Transfer Sistemi mühimmat ikmal noktasında mühimmatın hızlı ve kolay bir şekilde Mühimmat Aracına yüklenmesini; Mühimmat Aracı içinde mevzilere taşınan mühimmatın Fırtına Obüslerine otomatik şekilde aktarılmasını sağlar.

ASELSAN’ın Mühimmat Transfer Sistemi ile birlikte Mühimmat Aracına entegre ettiği komuta kontrol ve haberleşme sistemi sayesinde Mühimmat İkmal Noktalarının yerleri, dost ve düşman birlikler, bilinen noktalar ve komuta yerlerine ait bilgiler sayısal harita üzerinde görüntülenir. Araç, bağlı olduğu komuta noktasından sesli veya sayısal olarak aldığı emirler doğrultusunda görev yapar ve üzerinde bulunan Küresel Konumlama Sistemi (KKS) sayesinde hızla istenen noktaya intikal eder.

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Temel Fonksiyonlar

Elektrik servo motor kontrollu Otomatik Mühimmat Transferi

155mm’lik her cins mühimmat ve barutun otomatik olarak yüklenmesi ve boşaltılması

Farklı tip ve miktardaki mühimmatın envanter kayıtlarının tutulması ve üst komuta merkezlerine iletilmesi

Tabur ve Batarya Ateş İdare Merkezleri ve FIRTINA Obüsü ile telsizler aracılığıyla sayısal haberleşme

Mühimmat ikmal noktalarının, obüslerin ve ateş idare merkezlerinin sayısal haritada gösterimi