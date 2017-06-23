Araştırmalar sade kahve içen kişilerin daha psikopat olduğunu gösteriyor
Bunu size söylemek zorunda kalan biz olmak istemezdik ancak psikopat olabilirsiniz. Ya da sadece biran önce ayılıp gününüzü en iyi şekilde değerlendirmek istiyorsunuz. Araştırmacıların 1000 kişi üzerinde gerçekleştirdiği testler, sade filtre kahve içicilerinin aksi, kararlı ve psikopat davranışa yatkın olduğunu gösterdi.
- star.com.tr
Innsbruck Üniversitesi'nde yapilan araştırmayla birlikte, acı lezzetlerin tercihinin psikopat davranışla bağlantılı olduğunu tespit etti.
Science Direc'te yayımlanan makaleye göre, araştırma daha acı tatlara sahip olan yiyecekleri tercih eden kişilerin daha sert ahlaki yargılara ve daha fazla düşmanlık duygularına sahip olduklarını ortaya çıkardı. Araştırmada kişiler, bazı kişilik testlerinden geçtiler ve en sevdikleri yiyecekleri belirttiler. Psikologlar ise kişilik testlerinin sonuçları ve tercih ettikleri yiyeceklere göre kişiler üzerinde değerlendirmeler yaptılar.
Bahsedilen acı tatlar sadece kahveden ibaret değil. Eğer bira, tonik, kereviz ve turp gibi tatlardan hoşlanıyorsanız “Kötücül karakter özelliklerine” sahip olabilirsiniz. Diğer yandan “Hoşluk karakter özelliklerine” sahip kişiler daha çok tatlı tatlardan hoşlanıyorlar. Özellikle çikolatalı kek ve şekerlere bayılıyorlar ve acı tatlardan nefret ediyorlar.
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