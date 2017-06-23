Araştırmalar sade kahve içen kişilerin daha psikopat olduğunu gösteriyor Bunu size söylemek zorunda kalan biz olmak istemezdik ancak psikopat olabilirsiniz. Ya da sadece biran önce ayılıp gününüzü en iyi şekilde değerlendirmek istiyorsunuz. Araştırmacıların 1000 kişi üzerinde gerçekleştirdiği testler, sade filtre kahve içicilerinin aksi, kararlı ve psikopat davranışa yatkın olduğunu gösterdi.