Putin net konuştu: Uyarıyorum, bir gün bizi yiyebilirler

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladmir Putin, Yandex'in kurucularından Arkady Volozh ile geçtiğimiz günlerde basın önünde bir görüşme yaptı.

Rusya'nın teknolojik gelişimi ve dünyadaki teknolojik gelişmeler üzerine sohbet eden, Volozh ve Putin'in sohbeti yapay zekalara geldiğinde ise konu biraz değişti.

Özellikle de Rusya Devlet Başkanı'nın yapay zeka ve robot teknolojisi hakkında genelde sert açıklamalar yapan Putin'in Volozh'a ne soracağı merakla bekleniyordu.

Putin ise yapay zekalarla ilgili olarak Volozh'a "Bizi ne zaman yemeye başlayacaklar?" sorusunu sordu.

Volozh'un cevabı ise "Umarım asla. Robotlar ve yapay zekalar bizden bir şeyleri daha iyi yapan ilk makineler değiller. Kepçe'de bizim kürekle kazmamızdan daha iyi iş çıkarıyor ancak bizi yemeye çalışmıyor." oldu. Putin'in buna karşılık cevabı ise "Onlar düşünmüyorlar" oldu.

Putin Eylül başında katıldığı bir başka toplantıda ise yapay zeka teknolojisini en çok ilerleten devletin, dünyanın geleceğinde de en büyük söz sahibi olacağını söylemişti.

"Yapay zekâ sadece Rusya'nın değil tüm insanlığın geleceğidir. Burada çok büyük imkânlar olduğu kadar henüz öngörülemeyen tehlikeler de var. Bu alanda lider olan ülke, dünyanın da yöneticisi olacaktır. Rusya, yapay zekâ geliştirme konusunda lider olursa teknolojimizi tüm dünyayla paylaşırız" diyen Putin, "Hâlihazırda atom ve nükleer teknolojimizi de dünyayla paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Rusya ve ABD'nin başını çektiği, kendi kendine öğrenebilen, düşünebilen ve harekete geçen robot ile yazılımları kapsayan yapay zekâ teknolojisi, askeri ve tıbbi alanlarda dünyanın geleceği olarak görülüyor. Gelişmiş ülkeler ve dünyanın önemli bilişim şirketleri, yapay zekânın günlük yaşamın bir parçası olması için her gün daha fazla yatırım yapıyor. (WebTekno)