Putin: 'Yapay zeka' tekelinin birilerinin eline geçmesini istemezdim
Vladimir Putin son zamanlarda, dünyada çeşitli tartışmalara da konu olan 'yapay zeka' teknolojisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, Rusya'da bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılı için Yaroslavl’da bir okulda açılış dersi verdi. Putin, son günlerde tartışmalara konu olan yapay zeka konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Yapay zeka üretiminde lider olanların, dünyayı yöneteceğini ifade eden Putin, "Bu tekelin belli birilerinin elinde olmasını gerçekten istemezdim." sözleriyle bu gücün belli güçler tarafından ele geçirilmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.
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