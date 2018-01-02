Quadrantid Meteor Yağmuru yarın gece başlıyor

Quadrantid Meteor Yağmuru yılın en görkemli meteor yağmurlarından birisi olarak bilinir. Oldukça net olarak görülebilen parlak meteorlar diğer meteor yağmurlarına göre çok daha uzun süreli gözlemlenebilir.

Quadrantid Meteor Yağmuru hangi gün ve saatte izlenebilecek?

Quadrantid Meteor Yağmuru'nu izlemek isteyen kişiler 3 Ocak 2018 akşamını 4 Ocak 2018 sabahına bağlayan gece gökyüzünü gözlemlemelidirler. Belirtilen gece 00:00 itibari ile zirve noktasına erişecek olan Quadrantid Meteor Yağmuru, Ocak ayının ikinci haftasına kadar devam edecek.

NASA'nın açıklamasına göre Quadrantid Meteor Yağmuru'nun zirve noktasına eriştiği anda gökyüzünde saatte, 60 ila 200 arasında meteor görülebilecek.

Fakat Quadrantid Meteor Yağmuru'nun Süper Ay döneminde gerçekleşecek olması sebebiyle gözlemleme imkanı biraz zorlaşabilir.

NASA, Quadrantid Meteor Yağmuru sırasında saatte ortalama 40 meteorun görülebileceğini söylüyor.

Quadrantid Meteor Yağmuru nasıl gözlemlenir?

Quadrantid Meteor Yağmuru'nu gözlemlemek isteyen kişilerin teleskop ya da dürbün kullanmalarına gerek yoktur.

Quadrantid Meteor Yağmuru, kent dışındaki ormanlık arazilerde ve ışığın çok az ya da hiç olmadığı yerlerde net olarak gözlemlenebilir.

Quadrantid Meteor Yağmuru'nu izlemeden önce hava durumu ve Ay parlaklığı gibi veriler de kontrol edilmelidir.

Quadrantid (Quadrantidler) nedir?

Diğer meteor yağmurları gibi Quadrantid Meteor Yağmuru da bir takımyıldızının adı ile adlandırılır. Bu takımyıldızının adı Quadrans Muralis'tir. Boötes olarak da adlandırılır.

NASA'ya göre Quadrantid Meteor Yağmuru, diğer meteor yağmurlarından bazı yönleri ile ayrışır.

Quadrantid Meteor Yağmuru, 2003 EH1 adlı bir asteroid sebebiyle oluşur. 2003 EH1 asteroidi Güneş yörüngesindeki 1 tam turunu 5.52 yılda tamamlar. 2003 EH1'in ölü bir kuyruklu yıldız ya da yeni bir gök cismi türü olduğu düşünülmektedir.

Yaklaşık 3 km genişliğe sahip 2003 RH1 asteroidi 2003 yılında ABD'nin Arizone eyaletinde bulunan Lowell Rasathanesi tarafından keşfedilmiştir.

Bilim insanı Peter Jenniskens tarafından keşfedilen 2003 EH1 asteroidinin Quadrantid Meteor Yağmuru'nu oluşturan etmen olduğu anlaşılmıştır.