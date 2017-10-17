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Qualcomm ilk 5G veri bağlantısını başarıyla gerçekleştirdi

Qualcomm, mobil cihazlara yönelik 5G modem yongası üzerinden başarılı bir 5G veri bağlantısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Qualcomm Snapdragon X50 5G NR modem ailesinin ilk yongası, gigabit hızına ulaşırken 28 GHz mmWave frekansında veri bağlantısı sunuyor.

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Qualcomm Snapdragon X50 5G modem yongası gigabit hızına ulaşırken veri bağlantısını 28GHz mmWave radio frekans bandı üzerinde gerçekleştirerek 5G NR özellikli mobil cihazların tüketicilerin erişimine sunulacağı günü daha da yaklaştırıyor ve yeni nesil hücresel bağlantı teknolojisine de yön veriyor. Bunların dışında Qualcomm Technologies 5G teknolojisini akıllı telefonlar için en uygun hale getirmeyi amaçlayan ilk 5G özellikli akıllı telefon referans tasarımını da test etmeye başladı.
 
2014 yılında 5G şebekeleri piyasaya çıktığında Qualcomm, X50 yonga tarafında geçişi sağlayan Android telefonları öngörüyor. Aynı zamanda LTE mevcut olmadığında günümüzde hala geri çekilmek için 3G sinyalleri kullandığımız gibi, teknolojinin birkaç yıl için 4G LTE ile bir arada olmasını bekliyor. Ancak Qualcomm temsilcisi Sherif Hanna, 5G'nin ilk günlerinde, mevcut ağlara kapasite eklemek için teknolojinin mevcut 4G için bir tür "turbo modu" olarak hareket edeceğini söylüyor.
 
Qualcomm Technologies Inc. Başkan Yardımcısı ve QCT Başkanı Cristiano Amon son gelişmelerle ilgili olarak “Mobil cihazlar için 5G modem yongası üzerinde çalışan dünyanın ilk 5G veri bağlantısını 28GHz mmWave frekansı üzerinden gerçekleştirmek Qualcomm Tecnologies'in 5G ve mobil bağlantı alanlarındaki uzmanlığını ve liderliğini tekrar ispatlıyor. Bu büyük gelişme ve 5G özellikli akıllı telefon referans tasarımımız, Qualcomm Technologies'in mobil cihazlar için 5G NR'ye nasıl yön verdiğini ve dünyanın dört bir yanındaki mobil geniş bant deneyimini müşteriler için nasıl geliştirdiğini ortaya koyuyor” dedi.
 
 
Milliyet'te yer alan habere göre, 5G bağlantı teknolojisinin mevcut hızların on katına çıkması bekleniyor. 5G ağları 2019 yılına kadar kamuya açık olmayacak.

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