Qualcomm'un yeni sürprizi: Snapdragon 8180 geliyor

Qualcomm'un Snapdragon 850 platformunun güç verdiği yeni Windows 10 kişisel bilgisayarlar IFA 2018'de görücüye çıktı. Bütün bu gelişmeler dev tüketici elektroniği fuarında görücüye çıkarken, perde arkasında ise daha büyük projelerin yankıları duyuluyor.

Geekbench 4 testine tabi tutulan bir işlemcinin test sonuçları, WinFuture tarafından yayınlandı. Almanya kökenli haber kaynağına göre, Geekbench skorlarından anlaşılacağı üzere söz konusu işlemci Snapdragon 8180 ismini taşıyor ancak bu işlemci prototipi henüz geliştirme sürecinin başlarında.

Testin sonuç tablosundan edinilen bilgiler, işlemcinin Windows 10'un 32-bit tabanlı bir sürümü üzerinde test edildiğini açıkça ortaya koyuyor. İşlemci mimarisinin Windows'un 64-bit tabanlı sürümünü destekleyeceği bilgisi göz önüne alındığında, test sonuçları işlemcinin güç profilini ortaya koyar nitelikte.

Bu Snapdragon 8180 işlemcisinin çip üreticisi ARM'ın son teknoloji Cortex A76 çekirdeklerini kullanması ve 15W güç üzerinde çalışması bekleniyor. Bu ise önceki Wİndows 10 kişisel bilgiayarlarını çalıştırmayı başaran, ancak performans sıkıntıları çeken Snapdragon 835'in ve yeni duyurulan Snapdragon 850'nin kullandığı değerin 9W üstünde. Bu sebeple, yeni işlemcinin Snapdragon 835'e göre %50'lik bir performans artışı yakalamasının doğal bir sonuç olduğu söylenebilir.

Snapdragon 8180, Windows kişisel bilgisayar piyasasında Qualcomm adına ümit verici bir tablo çiziyor. ancak Snapdragon 8180'in yüksek güç ihtiyacı Qualcomm'un "inanılmaz batarya ömrü" iddiasını nasıl etkileyecek, bunu göreceğiz.

Snapdragon 850, şimdilik Snapdragon platformunun Windows tabanlı kişisel bilgisayar piyasasındaki kalesi durumunda. Snapdragon 8180'in geliştirme sürecinin tamamlanmasına ve işlemcinin piyasaya çıkmasına henüz birkaç ay uzakta olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler ışığında bile, Qualcomm'un Windows kişisel bilgisayar piyasasına yüksek beklentilerle girdiğini görmek mümkün.

(Hürriyet)