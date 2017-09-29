Rasat uydumuz, 3. Havalimanını uzaydan görüntüledi TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından Türkiye’de tasarlanıp, üretilen ilk milli yer gözlem uydusu RASAT, 17 Ağustos 2017’de yörüngedeki altıncı yılını başarıyla tamamladı. 24 Eylül 2017'de ise Milli gözlem uydumuz Rasat yüzünü dünyanın tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanlarından biri olması hedeflenen, 150 milyon yolcu/yıl kapasiteli İstanbul'un yeni havalimanına çevirdi.