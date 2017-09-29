Rasat uydumuz, 3. Havalimanını uzaydan görüntüledi
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından Türkiye’de tasarlanıp, üretilen ilk milli yer gözlem uydusu RASAT, 17 Ağustos 2017’de yörüngedeki altıncı yılını başarıyla tamamladı. 24 Eylül 2017'de ise Milli gözlem uydumuz Rasat yüzünü dünyanın tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanlarından biri olması hedeflenen, 150 milyon yolcu/yıl kapasiteli İstanbul'un yeni havalimanına çevirdi.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
RASAT, 6 yıl süresinde yörüngesinde 32035 tur attı, toplam 2080 görüntüleme görevi gerçekleştirdi ve 12.724.200 km2 lik alanı görüntüledi.
Rasat uydusu sadece 24 Eylül 2017'de değil uzayda geçirdiği zamana zarfında 3. havalimanı inşasını belirli aralıklarla, 2012 ve 2015 yıllarında da görüntüledi. Uydumuzun paylaştığı bu veriler geçen süre içerisindeki değişimleri gözler önüne seriyor.
İstanbul Yeni Havalimanı inşaatı, Rasat uydu görüntüsü, 24 Eylül 2017
İstanbul Yeni Havalimanı inşaatı, Rasat uydu görüntüsü, 25 Mayıs 2015
İstanbul Yeni Havalimanı inşaatı başlamadan önce, Rasat uydu görüntüsü, 5 Temmuz 2012 (Fotoğraf: Gezgin Blog)
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