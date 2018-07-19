Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Raytheon, ABD Füze Savunma Ajansı'na 44 adet SM-3 füzesi üretecek

Raytheon, ABD Füze Savunma Ajansı (US Missile Defence Agency) ile 466,9 milyon Amerikan Doları tutarında anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında firma, 44 adet SM-3 Blok IB üretecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

RM-161 SM-3 füzesi, Amerikan ve Japon Donanmaları’nın füze savunma gücünün bel kemiğini oluşturuyor. Blok IB modeli ise sahip olduğu çift renkli kızılötesi tarayıcı, geliştirilmiş manevra ve itki kabiliyeti sayesinde hedefini kinetik enerjili harp başlığı  ile imha edebiliyor.
 
 
Füze, 3 Mach sürate erişebiliyor. 708 kilgram ağırlığındaki mühimmat, 90 bin metre etkili menzile sahip.
 
(C4Defence)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Külçe altın dolu batık Rus gemisi bulundu!

Külçe altın dolu batık Rus gemisi bulundu!

Oktar ve grubuna yönelik başsavcılıktan 16 sayfalık açıklama

Oktar ve grubuna yönelik başsavcılıktan 16 sayfalık açıklama

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA