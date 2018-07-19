Raytheon, ABD Füze Savunma Ajansı'na 44 adet SM-3 füzesi üretecek
Raytheon, ABD Füze Savunma Ajansı (US Missile Defence Agency) ile 466,9 milyon Amerikan Doları tutarında anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında firma, 44 adet SM-3 Blok IB üretecek.
RM-161 SM-3 füzesi, Amerikan ve Japon Donanmaları’nın füze savunma gücünün bel kemiğini oluşturuyor. Blok IB modeli ise sahip olduğu çift renkli kızılötesi tarayıcı, geliştirilmiş manevra ve itki kabiliyeti sayesinde hedefini kinetik enerjili harp başlığı ile imha edebiliyor.
Füze, 3 Mach sürate erişebiliyor. 708 kilgram ağırlığındaki mühimmat, 90 bin metre etkili menzile sahip.
(C4Defence)
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